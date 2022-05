CINEMA : Marvel Studios, du changement pour les dates de sortie de Ant-Man et la Guêpe : Quantumania et The Marvels

En octobre dernier, Marvel Studios avait revu son calendrier pour la Phase 4 du Marvel Cinematic Universe en décalant toutes les sorties de 2022 et 2023. Nous pourrons d'ailleurs découvrir la suite de la saga la semaine prochaine à l'occasion de la diffusion de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Thor: Love and Thunder suivra le 8 juillet et Black Panther: Wakanda le 11 novembre. En revanche, il y aura un changement pour les 2 suivants : The Marvels, qui aurait dû voir le jour le 17 février 2023, paraîtra le 28 juillet 2023 et en échange Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, qui devait sortir le 28 juillet, est avancé au 17 février. Cette inversion est selon The Hollywood Reporter due au fait que la production du troisième Ant-Man est plus avancée que celle de la seconde aventure de Captain Marvel, rejoint par Miss Marvel (Iman Vellani), qui sera introduite avant cela par sa série Disney+. L'histoire ne dit pas si les scénarios en seront changés pour assurer la continuité du MCU ou si les récits devaient déjà être totalement décorrélés.

