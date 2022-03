DISNEY+ : Miss Marvel, l'héroïne passe de la fiction à la réalité dans une première bande-annonce, avec une date pour le début de la diffusion

Les fans du Marvel Cinematic Universe vont à nouveau avoir du grain à moudre prochainement, avec pour commencer la diffusion de la série Moon Knight à compter du 30 mars. S'ensuivra le long-métrage Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui promet d'être épique, le 4 mai. Les projets en gestation à destination de Disney+ sont nombreux et nous savons depuis peu que Ms. Marvel devait être diffusé cet été, suivi par She-Hulk et la saison 2 de What If...? d'ici la fin d'année 2022. Eh bien, pour ne pas changer, nous avons déjà droit à une première bande-annonce des aventures de Kamala Khan.

Bande-annonce VOSTFR

C'est sur fond de Blinding Lights de The Weeknd que nous plongeons tout d'abord dans l'imaginaire de cette jeune fille de Jersey City campée par Iman Vellani, qui est fan de super-héros, au point de s'imaginer en Captain Marvel, en plus d'avoir des pensées typiques de son âge en rêvant d'amourette avec un beau garçon. Sauf qu'entre ses camarades la raillant parce qu'elle apprécie les Avengers et sa mère Muneeba (Zenobia Shroff) qui n'a pas l'air d'aimer la voir en costume, plus portée sur les traditions comme le montre la séance de prières à la mosquée, difficile pour elle de se projeter vers l'avenir.

Tout va pourtant changer lorsqu'elle va découvrir un bracelet, lui conférant des pouvoirs. Et... non, pas de polymorphisme comme dans le jeu Marvel's Avengers ou les comics, lui permettant de modifier la taille de ses membres tels un Monkey D. Luffy ou un Mr Fantastique, nous la voyons envoyer de l'énergie capable de créer des surfaces « cristallisées » et des projections comme celle d'un poing géant ou d'un bouclier. Les scénaristes ont donc trouvé un moyen de conserver l'essence du personnage tout en la différenciant bien du héros des Fantastic Four devant prochainement apparaître à l'écran dans le MCU.

Bande-annonce VF

Miss Marvel, de son titre en France, sera donc diffusé à partir du 8 juin prochain sur Disney+, dont l'abonnement coûte 8,99 € par mois ou 89,90 € à l'année.

