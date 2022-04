CINEMA : Thor: Love and Thunder, un premier teaser au ton décalé introduit Jane Foster en déesse du tonnerre !

Le marketing de Marvel Studios est bien rodé depuis le temps et, à l'approche de la sortie de l'un de ses projets, nous avons en général droit à un avant-goût de l'un des prochains sur la liste, histoire de maintenir la hype. Ainsi, au cinéma, nous pourrons d'ici peu découvrir Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui traitera du sujet majeur de cette Phase 4. Ce premier long-métrage annuel du MCU sera suivi cet été par Thor: Love and Thunder, qui a donc déjà droit à un teaser donnant bien le ton sur fond de Sweet Child O' Mine du groupe Guns N' Roses. En même temps, avec à nouveau Taika Waititi à la réalisation, il fallait s'y attendre.

Bande-annonce VO

Depuis l'affrontement contre Thanos d'Avengers: Endgame, Thor (Chris Hemsworth) est parti en virée avec les Gardiens de la Galaxie et s'est entraîné pour perdre du bide. Mais toutes les bonnes choses ont une fin et en attendant de retrouver le groupe dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, nous le suivrons à nouveau faire bande à part, avec tout de même Korg à ses côtés, qui est d'ailleurs incarné par Taika Waititi en personne. Le ton proche de celui de Thor: Ragnarok se ressent énormément et nous pouvons déjà découvrir un monde inédit qui semble être celui sur lequel règne Zeus (Russell Crowe), donc sans doute l'Olympe. La ville terrestre de New Asgard est aussi à l'honneur, avec Valkyrie (Tessa Thompson) dans le rôle de sa mairesse.

Pas de trace de Gorr, le Massacreur de dieux pour le moment, interprété par Christian Bale, mais la fin de la vidéo a tout de même de quoi nous exciter, puisque Natalie Portman y fait son apparition, Mjöllnir en main ! Oui, si vous n'avez pas suivi et ne lisez pas les comics, Jane Foster va bien endosser le rôle de la déesse du tonnerre dans ce film, pour une double dose de Mighty Thor.

En attendant le 8 juillet 2022, date de sortie de Thor: Love and Thunder outre Atlantique (le 13 en France), le MCU va continuer de s'étendre sur Disney+ avec actuellement Moon Knight et prochainement Miss Marvel. Vous pouvez vous y abonner pour 8,99 € par mois ou 89,90 € à l'année.