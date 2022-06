CINEMA : Thor: Love and Thunder, une courte vidéo inédite et une série d'affiches électriques partagée pour le casting et... des boucs

Les fans du MCU peuvent découvrir depuis mercredi dernier la série Miss Marvel sur Disney+, mais le prochain évènement majeur au cinéma arrive lui aussi à toute vitesse, nous parlons bien évidemment de Thor: Love and Thunder. Sa principale bande-annonce diffusée le mois dernier a eu de quoi nous émoustiller, introduisant l'antagoniste de ce film signé Taika Waititi, Gorr, le Massacreur de dieux. Ce lundi, les ventes de tickets viennent d'ouvrir aux États-Unis, alors Marvel Studios en profité pour diffuser une courte vidéo contenant quelques scènes inédites.

Au-delà de ces quelques secondes, nous avons également droit pour ne pas changer à une série d'affiches sur lesquelles posent fièrement les principaux personnages, avec de la foudre et un fond harmonisé repris du précédent visuel du genre, sauf pour le grand vilain, sans doute histoire de contraster. Nous retrouvons donc Thor Odinson (Chris Hemsworth), Jane Foster / The Mighty Thor (Natalie Portman), Gorr (Christian Bale), Valkyrie (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi), Zeus (Russell Crowe) et... les deux boucs appelés Tanngrisnir et Tanngnjóstr dans la mythologie, en anglais Tooth Grinder et Tooth Gnasher dans le long-métrage.

Quatre autres visuels du genre ont aussi été postés. Le premier sert à promouvoir Real3D, tatoué numériquement sur le bras bien musclé de Thor. Le deuxième promeut lui Dolby et il amusant de noter que le dieu de la foudre y est dépeint tel Jésus en train de méditer, bien serein alors que tous ses camarades sont parés pour la bagarre, leur ennemi souriant en fond. Le troisième dédié à ScreenX USA est un bon délire sous acide avec ses couleurs et ses symboles de cœur et d'éclair, tandis que le quatrième et dernier, pour les salles IMAX, se veut bien plus sage.





Thor: Love and Thunder est attendu en salles dès le 8 juillet outre-Atlantique et le 13 en France. Les trois précédents sont quant à eux visibles sur Disney+, dont l'abonnement coûte 8,99 € par mois et 89,90 € à l'année.