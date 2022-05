CINEMA : Thor: Love and Thunder, le fils d'Odin et Jane Foster prennent la pose en armure sur un visuel inédit

Maintenant que Doctor Strange in the Multiverse of Madness est sortie en salles, le prochain long-métrage du MCU sur la liste n'est autre que Thor: Love and Thunder, prévu pour cet été et qui ne mettra pas uniquement en scène le personnage incarné par Chris Hemsworth. Nous avons récemment pu en découvrir une première bande-annonce teaser, qui introduisait donc à sa toute fin la Jane Foster de Natalie Portman sous les traits de The Mighty Thor. En attendant d'en voir plus en mouvement, c'est un visuel fort alléchant qui a été partagé ce samedi sur la Toile.

Empire a ainsi eu l'exclusivité pour ce visuel haut en couleur sur lequel posent fièrement le duo, tout en armure. Et il faut bien avouer que ça vend du rêve. Bon, en ayant déjà vu des photos des deux acteurs côte à côte, il y a fort à parier que Natalie Portman se tient sur une caisse, car elle n'arrive même pas au menton de Chris Hemsworth en réalité. Taika Waititi a sinon été interviewé et donné quelques détails au sujet de la relation entre Jane Foster et Thor Odinson.

Elle a eu une tout autre vie, puis l'amour de votre vie revient sur la scène et est maintenant habillé comme vous. C'est un vrai casse-tête pour Thor.

Il ne savait d'ailleurs pas avant de commencer à travailler sur le film qu'il intégrerait cette version féminine de The Mighty Thor qui est encore toute récente dans les comics.

J'écrivais et c'était comme : « Ne serait-ce pas cool de ramener Jane dans le scénario ? » Vous ne voulez pas que Natalie revienne et joue ce même personnage qui se promène avec du matériel scientifique. Vous savez, pendant que Thor volait un peu partout, elle, restant sur Terre, tapant du pied et disant : « Quand va-t-il revenir ? » C'est ennuyeux. Vous voulez qu'elle fasse partie de l'aventure.

Cela ne nous dit pas de quelle manière elle a obtenu Mjöllnir et ses pouvoirs, mais cela semble au moins écarter la piste du Multivers. Enfin, le réalisateur étant connu pour son humour particulier déjà à l'œuvre dans Thor: Ragnarok, il va sans dire qu'il n'a pas changé de direction pour ce prochain film et il faut s'attendre à voir Jane Foster sous un nouveau jour.

Natalie est vraiment drôle dans la vraie vie. Elle est un peu maladroite et a un grand sens de l'humour, et je ne pense pas que cela ait été suffisamment exploité dans les premiers films.

Thor: Love and Thunder sortira le 13 juillet prochain en France. Si l'envie vous prend de revoir les trois premiers volets mettant en scène l'Asgardien, ils sont tous disponibles sur Disney+.