MAJ CINEMA : Thor: Love and Thunder galvanise son public dans deux vidéos ponctuées de scènes inédites

Dans un peu plus de deux semaines sortira Thor: Love and Thunder en Amérique du Nord, un quatrième volet des aventures du dieu du tonnerre campé par Chris Hemsworth à nouveau signé Taika Waititi, qui partagera quelque peu l'affiche avec lui puisqu'il y joue également le rôle de Korg. Lundi dernier, nous avons fait le plein de posters inédits mettant en avant le casting et faisant la promotion de certaines marques partenaires. Cette fois, place à ce qui s'apparente à l'un des habituels clips de pré-lancement, en espérant qu'ils soient cette fois un peu moins nombreux que ceux de Doctor Strange in the Multiverse of Madness (lire notre critique).

La vidéo du jour est centrée sur un discours prononcé par le fils d'Odin auprès des habitants de New Asgard, lors duquel Miek est vu écrire au tableau (introduit dans Thor: Ragnarok), ainsi que sur des scènes d'action des différents héros, dont Jane Foster aka The Mighty Thor (Natalie Portman), Valkyrie (Tessa Thompson) maniant la foudre de Zeus et les Gardiens de la Galaxie parmi lesquels Groot est toujours adolescent. Nous avons également droit à des passages avec Gorr (Christian Bale), où il jure de tuer les dieux et s'enthousiasme d'une manière assez malsaine... L'ensemble reste tout de même assez léger dans le ton, espérons que les moments badass le restent sans être plombés par l'humour.

Mise à jour : une nouvelle vidéo a été diffusée, mettant cette fois en avant les membres de l'équipe rassemblée par Thor. Plus que ça, elle nous indique visuels à l'appui la présence de deux Célestes sur l'Olympe (l'occasion d'enfin parler du gros changement sur Terre à la fin de Les Éternels ?), en plus de plusieurs autres scènes inédites et plus ou moins amusantes.

Thor: Love and Thunder sortira donc le 8 juillet outre-Atlantique et la semaine suivante, le 13 juillet en France. Les précédents films Thor sont eux visibles sur Disney+, dont l'abonnement coûte 8,99 € par mois et 89,90 € à l'année.