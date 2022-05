CINEMA : Thor: Love and Thunder, Gorr fait forte impression dans un spectaculaire trailer inédit à l'humour graveleux

La foudre est venue s'abattre cette nuit du côté de Marvel Studios, qui poursuit la promotion de Thor: Love and Thunder, le prochain long-métrage de la Phase 4 du MCU avec à sa tête le réalisateur Taika Waititi. Nous avions découvert Jane Foster (Natalie Portman) en The Mighty Thor à la fin du teaser diffusé le mois dernier, puis posant aux côtés du Thor de Chris Hemsworth en photo, et ce n'était rien par rapport à ce qui nous attend !

Bande-annonce VO

Nous avons d'ailleurs droit à un délire bien meta dès le départ avec Korg comptant l'histoire de Thor à un peuple extraterrestre, lui qui est incarné par Taika Waititi, qui va donc nous raconter une histoire haute en couleurs, ou en absence de ces dernières à en croire certains plans particulièrement stylisés. Nous retrouvons donc plusieurs parties du film entremêlées, avec des scènes dans lesquelles Thor Odinson voyage avec les (As)gardiens de la Galaxie, son entraînement pour retrouver une musculature digne d'un dieu, mais aussi ses retrouvailles avec sa bien-aimée Jane Foster, devenue héritière de Mjöllnir. Les deux incarnations de Thor vont donc voyager en compagnie de Valkyrie (Tessa Thompson) jusqu'à l'Olympe incognito, avec une scène finale bien graveleuse où le fils d'Odin se retrouve nu comme un ver devant toute une assemblée dirigée par Zeus (Russell Crowe), faisant littéralement tomber les femmes comme des mouches...

Mais ce que nous retenons surtout de ces deux minutes de vidéo, c'est bien l'introduction remarquée de Gorr, le Massacreur de dieux, campé par un Christian Bale méconnaissable et terrifiant, avec d'ailleurs un changement de ton dans la bande-son de très bon goût. Bon, son épée n'a visiblement aucun rapport avec Knull, mais il fallait s'y attendre puisque les droits doivent être du côté de Sony et de son univers Spider-Man. Le film promet des scènes d'action explosives, dont un affrontement spatial qui devrait donc en partie être en noir et blanc. Les fans de comics auront de leur côté sans doute noté les statues présentes dans un plan avec Jane, représentant Uatu aka Le Gardien (The Watcher) et le Tribunal vivant d'un côté, et ce que nous pensons être la Mort, Éon et Infini de l'autre. Une magnifique affiche mettant en avant les principaux membres du casting a également été partagée.

Thor: Love and Thunder devrait donc bien nous régaler à compter du 13 juillet prochain pour la France et dès le 8 outre-Atlantique. Oui, il faudra sans doute rester loin de son écran durant quelques jours pour éviter les spoilers... En attendant, Miss Marvel va prochainement débarquer sur Disney+ et sera suivie durant l'été par She-Hulk: Attorney at Law (She-Hulk : Avocate), pour tout autant d'ambiances différentes.