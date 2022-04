CINEMA : Doctor Strange in the Multiverse of Madness, l'apparition de plusieurs personnages teasée en vidéo

Il ne reste désormais plus que quelques jours avant le lancement en salles de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dont le matraquage promotionnel est quotidien sur les réseaux sociaux. Nous faisions le point en début de semaine sur les récents clips diffusés, où nous avions alors eu confirmation de la présence d'un certain groupe de personnages dans le long-métrage, bien que son existence ne laissait que peu de place au doute pour les fans depuis la deuxième bande-annonce. Eh bien, une nouvelle vidéo de 15 secondes a été partagée ce vendredi, au titre évocateur et qui tease surtout la présence de trois personnages en particulier, sans forcément montrer leur visage.

Outre la scène avec Mordo (Chiwetel Ejiofor) introduisant Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) auprès des Illuminati, nous avons droit à un plan bien net sur le personnage faisant penser à Captain Marvel, et qui n'est donc absolument pas le Superior Iron Man. Est-ce qu'il s'agit d'un Variant de Monica Rambeau (Teyonah Parris) ? Son visage fait plutôt penser à Lashana Lynch, qui incarnait Maria Rambeau dans le film Captain Marvel et qui pourrait donc avoir connu un sort différent dans un autre univers. Dans le même lieu, nous retrouvons ensuite Wanda face à... Captain Carter ! Le personnage introduit dans la série d'animation What If... ? et reconnaissable à son bouclier aux couleurs du Royaume-Uni va donc prendre vie en chair et en os. Puisqu'elle était doublée par Hayley Atwell, cette dernière devrait donc reprendre son rôle de Peggy Carter qu'elle jouait déjà dans les précédentes productions du MCU. Enfin, et sa voix ne trompe pas, c'est donc bien Patrick Stewart que nous reverrons dans le rôle du Professeur Charles Xavier, dont le fauteuil jaune rappellera forcément des souvenirs aux lecteurs de comics. À priori, nous avons donc là quatre des six membres de cette version cinématographique des Illuminati, reste à découvrir les deux autres.

Une autre vidéo a été diffusée dans la foulée, une featurette centrée sur la Sorcière Rouge et son interprète Elizabeth Olsen. Kevin Feige y confirme ce que nous avions déjà pu voir notamment grâce aux affiches du film, à savoir que Wanda Maximoff aura bien elle aussi différents Variants d'elle apparaissant à l'écran.

Par ailleurs, une séquence d'une minute du début du film a été diffusée, montrant l'affrontement déjà aperçu dans les bandes-annonces entre Doctor Strange et Shuma-Gorath, le sorcier protégeant alors la jeune America Chavez (Xochitl Gomez). Il n'aura pas fallu longtemps pour que de faux raccords avec l'un des figurants courant pour échapper à l'attaque ne soient découverts, en espérant que les incohérences s'arrêtent à ce genre de détail.

C'est donc dès le 4 mai que nous pourrons découvrir Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Si vous souhaitez revoir le film introduit le personnage, il est visible sur Disney+.