CINEMA : Doctor Strange in the Multiverse of Madness, une série de posters écarlates et deux clips entre rêve et destin partagés

Le MCU est de retour sur nos écrans depuis quelques jours avec Moon Knight sur Disney+, qui sera suivi en juin par Miss Marvel sur la plateforme. Dans les salles obscures, nous pourrons découvrir d'ici un mois Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui excite les fans depuis la fin de Spider-Man: No Way Home où sa première bande-annonce apparaissait alors. À l'occasion de la mise en vente de ses places, Marvel Studios a diffusé un spot d'une minute, accompagné de plusieurs nouveaux posters, de quoi nous régaler.

La vidéo aborde la thématique des rêves et cauchemars, qui laisse déjà certains fans supposer que Nightmare pourrait faire office d'ennemi, lui qui a des liens avec Shuma-Gorath dans les comics, dont la présence a déjà été confirmée. Le raccord avec la scène où Wanda (Elizabeth Olsen) prononce le nom a en tout cas de quoi susciter l'interrogation. Les fans de WandaVision la retrouveront donc sous son apparence de Scarlet Witch, de même que ses deux fils « imaginaires » Tommy et Billy... Concernant le personnage de Benedict Cumberbatch, il aura de quoi faire, puisque nous le voyons combattre Mordo (Chiwetel Ejiofor) et l'un de ses Variants se faisant pousser un troisième œil. Ce ne sera d'ailleurs pas le seul, puisque nous avions déjà pu voir Defender Strange et Zombie Strange en parallèle de la diffusion du deuxième trailer. Un autre clip de 30 secondes avait lui été mis en ligne durant le week-end, à voir ci-dessous.

Si vous aimez le rouge, les éclats de verre et les visions de personnages démultipliés, les affiches du film ont donc de quoi vous plaire, n'oubliant pas de mettre bien en avant America Chavez (Xochitl Gomez) et Wong (Benedict Wong), que nous retrouvons également en train d'assurer la promotion dans une featurette. Vous noterez d'ailleurs que l'Avengers semble apprécier le metal !

La date de sortie française de Doctor Strange in the Multiverse of Madness est pour rappel fixée au 4 mai prochain. En attendant, le premier long-métrage est en vente sur Amazon au format Blu-ray au prix de 11,76 €.

