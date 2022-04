MAJ CINEMA : Doctor Strange in the Multiverse of Madness, de nouvelles affiches avec le casting, une featurette et un clip diffusés

Le prochain long-métrage du Marvel Cinematic Universe déboulera d'ici quelques semaines sur nos écrans, alors Marvel Studios en assure la promotion à grands coups de vidéos et illustrations. La semaine dernière, nous avons donc pu découvrir plusieurs extraits et des posters réunissant les personnages principaux de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Eh bien, ce lundi, c'est une nouvelle série d'affiches qui à son tour a été mise en ligne.

Nous retrouvons donc évidemment Stephen Strange (Benedict Cumberbatch), Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), Wong (Benedict Wong), Mordo (Chiwetel Ejiofor) et America Chavez (Xochitl Gomez), mais aussi Christine Palmer (Rachel McAdams), qui est pour rappel la collègue chirurgienne et love interest du protagoniste. Nous l'avons déjà aperçue à plusieurs reprises, notamment en tenue de mariée, mais aussi du côté de l'organisation d'un autre univers (à priori les Illuminati), suggérant que nous verrons plusieurs de ses Variants.

Par ailleurs, une nouvelle vidéo a été mise en ligne dans la foulée. Cette featurette ne nous montre rien de vraiment inédit si ne n'est un peu l'envers du décor. Elle devrait plaire aux fans, puisque les acteurs y prennent donc la parole, mais également Sam Raimi, le réalisateur à qui nous devons notamment la première trilogie Spider-Man dans les années 2000.

Mise à jour : un nouveau clip promotionnel a été diffusé, avec les divers Variants de Doctor Strange déjà aperçus.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness sortira le 4 mai prochain au cinéma. D'ici là, vous pouvez voir WandaVision et le premier Doctor Strange sur Disney+ dès 8,99 € par mois.

