CINEMA : Doctor Strange in the Multiverse of Madness, scènes inédites et « révélation » scénaristique dans un nouveau clip

Même si Marvel Studios nous a bien chauffés la semaine dernière en dévoilant un premier teaser de Thor: Love and Thunder, c'est bel et bien Doctor Strange in the Multiverse of Madness que nous attendons et dont la promotion bat son plein. Il faut dire que nous ne sommes désormais plus qu'à quelques jours de sa diffusion en salles. Nous avons déjà eu droit à bien des vidéos et posters différents au fil du mois (à voir ici et là), mais ça ne s'est pas arrêté. Parmi les plus récentes, à voir plus bas dans l'article, celle de ce matin est la plus intéressante en termes de plans inédits. Surtout, ce nouveau clip vient révéler et ainsi confirmer ce que nous avions évoqué lors de la diffusion de la bande-annonce de février.

En effet, nous savons que Stephen Strange va devoir se mesurer à son ancien allié Mordo (Chiwetel Ejiofor), qui l'accuse d'avoir profané la réalité. De plus, à un moment du film, le sorcier va être capturé par une organisation dont l'identité était tenue secrète. Eh bien, tout est lié puisque Mordo déclare qu'il s'agit bel et bien des Illuminati. Bon, l'identité des autres membres reste un mystère bien que la voix de l'un d'eux ait déjà hypé toute la Toile, mais la révélation ne devrait pas être gâchée pour un simple spot TV. Après la très bonne réappropriation de la Time Variance Authority dans Loki, il y a de quoi être curieux.

Vous pouvez donc également voir ci-dessous d'autres vidéos dont une featurette où Sam Raimi parle de son film, avec la présence de Kevin Feige, Benedict Cumberbatch et Elizabeth Olsen. Cette dernière évoque d'ailleurs le fait que le réalisateur a su installer de la tension pour créer des moments de jump scare, nous ne demandons qu'à voir !

Un poster inédit pour le El Capitan Theatre a également fait son apparition sur la Toile.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness est attendu en France le 4 mai prochain. Le premier film avec le personnage est disponible sur Disney+, vous pouvez vous y abonner à partir de 8,99 € par mois.