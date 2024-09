CINEMA : Thunderbolts*, Marvel Studios diffuse enfin la bande-annonce de la SDCC et ça déménage

Après le succès monstre au box-office de Deadpool & Wolverine, qui est devenu le 5e plus gros film de super-héros en termes de recettes sur le territoire américain et le 7e à l'international en cumulant 1,317 milliard de dollars, le MCU accueillera l'année prochaine deux longs-métrages bien plus terre à terre et sérieux pour clôturer la Phase 5. Nous aurons d'abord droit à Captain America: Brave New World, qui a déjà eu droit à une bande-annonce cet été puis à Thunderbolts* quelques mois plus tard. Jusqu'à présent, nous n'avions officiellement rien vu en mouvement le concernant, hormis pour les chanceux présents à la SDDC 2024. Et c'est justement une version quelque peu remaniée de ce teaser qui vient finalement d'être diffusé sur la Toile, présentant le ton du projet durant plus de trois bonnes minutes. Oui, c'est énorme, mais il fallait bien ça pour donner un minimum envie d'aller le voir.

Bande-annonce VO

Si vous aviez lu notre précédent article sur le film ou la description de ce qui avait été montré aux visiteurs de la Comic-Con de San Diego rapportée un peu partout, ces scènes ont de quoi paraître familières, même si le tout rend clairement bien mieux en pleine action. Clairement, Marvel Studios semble énormément miser sur Florence Pugh, surtout après ses rôles dans Oppenheimer et Dune : Deuxième Partie. Les fans de son personnage de Yelena Belova, déjà apparue dans Black Widow et la série Hawkeye, seront donc ravis.

Nous la voyons rendre visite à son père adoptif Alexei Shostakov / Red Guardian (David Harbour), qui vit une existence bien négligée, des retrouvailles dont l'objet nous est évidemment caché bien que ses paroles parlant de son sentiment de vide en elle peuvent être le sujet de la conversation. En parallèle de ces dernières, nous avons ensuite un aperçu de deux personnages déjà introduits dans cet univers, à savoir Bucky Barnes (Sebastian Stan) dans une salle de tribunal et John Walker (Wyatt Russell) désœuvré à domicile avec son enfant, lisant un article sur sa chute et que nous n'avions plus vu depuis la fin de Falcon et le Soldat de l'Hiver alors que Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) lui proposait le poste d'U.S. Agent. Quoi qu'il en soit, cette Veuve noire comble donc ce manque par le travail, se traduisant par des actes clairement répréhensibles.

Elle va donc se retrouver dans une sorte d'entrepôt où ont également été attirés U.S. Agent, Antonia Dreykov / Taskmaster (Olga Kurylenko) et Ava Starr / Ghost (Hannah John-Kamen), avec leurs nouveaux costumes. Outre ce traquenard, la future bande va donc y faire la connaissance de Bob (Lewis Pullman), qui pour le moment ne montre pas son apparence de Sentry et n'a d'ailleurs pas l'allure d'un héros. S'il ne fait aucun doute qu'ils vont s'en sortir, la situation semble toutefois bien compliquée.

La scène suivante est pour le moins intrigante, car la réception à laquelle sont présents Bucky et Val sur le thème de la Bataille de New York exhibe sous vitrine le sceptre de Loki ! Au passage, notez la touche d'humour avec le bras du Winter Soldier sortant du lave-vaisselle. Tout un passage à la fin nous le montre également en train de s'attaquer au groupe en plein désert, alors qu'il est réuni avec eux à un autre moment dans les locaux de Valentina, qui pourraient être l'ancienne Tour Avengers. Ce serait un déroulement tout à fait logiquement dans le processus de constitution de cette équipe des Thunderbolts.

Bande-annonce VOSTFR

Bande-annonce VF

Et à moins d'une véritable surprise, les rumeurs veulent que l'astérisque dans le titre de ce film Thunderbolts* ne soit là que pour faire parler, ce qui est déjà le cas. Espérons qu'il y ait une véritable signification au risque que ce coup marketing ne se retourne contre Marvel Studios. Sa date de sortie est pour rappel fixée au 2 mai 2025 aux États-Unis et dès le 30 avril en France.

En attendant, c'est actuellement Agatha All Along qui est à l'affiche sur Disney+ du côté du MCU, dont l'abonnement coûte entre 5,99 € et 11,99 € par mois.