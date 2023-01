CINEMA : Ant-Man et La Guêpe : Quantumania, une sombre bande-annonce où Kang frappe très fort !

Le MCU va faire son retour le mois prochain avec le premier long-métrage de la Phase 5, Ant-Man et La Guêpe : Quantumania, qui mettra en scène Kang le conquérant (Jonathan Majors) et toute la petite famille de Scott Lang (Paul Rudd) dans le monde quantique, à savoir sa fille Cassie (Kathryn Newton), Hope van Dyne aka La Guêpe (Evangeline Lily) et les parents de cette dernière, Janet (Michelle Pfeiffer) et Hank Pym (Michael Douglas). Nous avions pu découvrir une première bande-annonce du projet en octobre dernier, assez prometteuse visuellement, mais rien de nouveau n'avait été diffusé depuis, la vidéo de la CCXP 2022 n'étant composée que de scènes des précédents films et de passages déjà vus du nouveau. C'est cette nuit à l'occasion du College Football Playoff National Championship que Marvel a diffusé sur ESPN un nouvel aperçu de cette production réalisée par Peyton Reed.

Bande-annonce VOSTFR

La menace de Kang est plus palpable que jamais, Janet expliquant qu'il est capable de réécrire l'existence et briser les lignes temporelles, tandis qu'il est montré en action, notamment lors du passage final où il est bien énervé ! Jouant sur le fait que Scott a déjà perdu assez de temps lors du snap de Thanos et le menaçant plus directement, les deux vont donc passer un marché pour que notre héros retrouve un certain artéfact, mais rien ne va aller dans le sens d'Ant-Man. La petite bande aura visiblement fort à faire puisque c'est toute une armée qui semble être sous ses ordres dans le monde quantique.

À cela, ajoutez-y MODOK, dont nous découvrons à la fois l'apparence avec le visage entièrement masqué et sans (à 00:57 pour les curieux), et une armée d'Ant-Man sans doute liée à un délire temporel. Oui, ce trailer en montre énormément, peut-être même un peu trop, à moins d'énormes surprises en salles. Le ton sera clairement plus sombre que les deux précédents films Ant-Man, de quoi ouvrir la Phase 5 avec de gros enjeux.

Bande-annonce VF

Deux nouvelles affiches ont également été mises en ligne. La première, partagée en amont de la diffusion de la vidéo, dispose d'une composition plutôt recherchée, notamment du côté de la disposition du trio de héros reproduisant l'effet de rapetissement d'Ant-Man, tandis que l'ombre de Kang plane littéralement sur le groupe. La deuxième, plus classique, nous montre les beaux minois du casting.

La plongée dans le monde infiniment petit d'Ant-Man et la Guêpe : Quantumania est pour rappel prévue pour le 15 février en France, puis le 17 en Amérique du Nord. Les deux précédents longs-métrages peuvent être visionnés sur Disney+ et un coffret les regroupant est en vente sur Amazon.

Lire aussi : CINEMA : Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, un premier trailer aux accents tragicomiques pour la fin de la trilogie