Doctor Who : les titres des 3 épisodes spéciaux du 60e anniversaire avec David Tennant dévoilés dans un nouveau trailer

Ce samedi soir, c'était l'Eurovision 2023, organisée à Liverpool au Royaume-Uni puisque l'Ukraine n'était évidemment pas en mesure de le faire. Avec un tel évènement, la BBC en a profité pour dévoiler juste avant le début du concours une nouvelle bande-annonce pour les prochains épisodes de Doctor Who, qui viendront célébrer les 60 ans de la série, rien que ça. Au préalable, trois teasers cryptiques avaient été diffusés sur la chaîne anglaise ces derniers jours, accompagnés de codes binaires via des tweets supprimés dans la foulée, qui nous donnaient donc rendez-vous ce samedi soir. Ils ont été remis en ligne pour les curieux et vous pouvez retrouver une excellente analyse de la Pepperpot Team pour en découvrir tous les secrets.

00110011 00100000 01101000 01101111 01110101 01110010 01110011 00100000 01110100 01101111 00100000 01100111 01101111 pic.twitter.com/xbXm7BzK1V — Doctor Who (@bbcdoctorwho) May 13, 2023

00110010 00100000 01101000 01101111 01110101 01110010 01110011 00100000 01110100 01101111 00100000 01100111 01101111 pic.twitter.com/LBojLZOu3t — Doctor Who (@bbcdoctorwho) May 13, 2023

00110001 00100000 01101000 01101111 01110101 01110010 00100000 01110100 01101111 00100000 01100111 01101111 pic.twitter.com/m132XMhqE7 — Doctor Who (@bbcdoctorwho) May 13, 2023

Comme vous le savez sans doute, le Quatorzième Docteur de David Tennant apparu à la toute fin de The Power of the Doctor va donc avoir droit à trois heures d'aventure dans tout autant d'épisodes spéciaux en fin d'année, accompagné par Donna Noble (Catherine Tate) qui fera son retour, de quoi intriguer les whovians. Après l'excitant teaser diffusé à Noël, quoi de neuf ?

Eh bien, ces trois épisodes se nommeront The Star Beast, Wild Blue Yonder et The Giggle. Nous retrouvons au fil de ces extraits les Wrarth Warriors, Beep the Meep qui va bien surprendre Donna, le personnage de Rose (Yasmin Finney) aux côtés de cette dernière et du Docteur, et surtout le mystérieux ennemi campé par Neil Patrick Harris, qui se paiera le luxe de quelques pas de danse avec lui. S'agit-il du Celestial Toymaker comme le pense une partie de la communauté ? Avec Russell T Davies, tout est possible. Le showrunner a par ailleurs déclaré :

Les titres ne sont que le début de la plus grande aventure du Docteur à ce jour. L'automne arrive, avec trois heures de danger, Donna et un désastre sur le point de se déclencher !

En attendant la diffusion en fin d'année, le tournage de la saison 14 avec le Quinzième Docteur de Ncuti Gatwa est en cours et nous avons appris de nouveaux détails à son sujet au fil des semaines, à commencer par le fait que Murray Gold est de retour pour composer la bande-son ! Pour mémoire, il avait démissionné avec l'arrivée de Chris Chibnall en tant que showrunner en 2018, alors remplacé par Segun Akinola. Les fans de ses compositions ont donc de quoi être ravis, à commencer par nous (I Am The Doctor en particulier).

Murray Gold is returning to Doctor Who! ????



The composer will once again work with the BBC National Orchestra of Wales, with his musical scores appearing when #DoctorWho returns in November. pic.twitter.com/802I6NHjwt — Doctor Who (@bbcdoctorwho) April 24, 2023

De nombreuses photos des acteurs en costumes ont été officiellement partagées, à retrouver en page suivante, où nous retrouvons donc le futur Docteur et sa compagne d'aventure Ruby Sunday (Millie Gibson) dans des tenues des années 60 et de ce qui pourrait être la fin du 18e ou le début du 19e siècle anglais. Nous y découvrons également deux personnages inédits. Le premier se veut être le plus puissant ennemi du Docteur (jusqu'au prochain), incarné par Jinkx Monsoon et dont le costume vend déjà du rêve, tandis que le second fait office d'invité de marque en la personne de Jonathan Groff. Fait amusant, lui et NPH étaient tous deux au casting de Matrix Resurrections.

Le premier épisode avec Ncuti Gatwa est attendu durant la période des fêtes de fin d'année, reste à voir si Disney+ proposera du simulcast pour les spéciaux et cette future saison...