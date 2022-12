Doctor Who : une bande-annonce teaser explosive pour les épisodes du 60e anniversaire

Un vent de fraîcheur et de renouveau va souffler sur Doctor Who avec le retour de Russell T Davies aux commandes, mais avant ça, le showrunner va brosser les fans dans le sens du poil pour les 60 ans de la série. Il a en effet recasté David Tennant non pas dans son précédent rôle, mais dans celui d'un Quatorzième Docteur qui « ne sait plus qui il est » et dont la route va recroiser celle de Donna Noble (Catherine Tate). C'est justement l'un des éléments clés de la bande-annonce teaser qui a été diffusée ce dimanche, un beau cadeau de Noël, même si l'attente n'en sera que plus longue jusqu'en novembre prochain...

En plus de Donna, qui ne se souvient évidemment pas de ses aventures avec le Dixième Docteur puisque cela l'a tuerait, nous aurons droit au retour de sa mère Sylvia Noble (Jacqueline King) et de son mari Shaun Temple (Karl Collins). De plus, comme prévu, Yasmin Finney jouera une certaine Rose à leurs côtés et nous avons également l'introduction de Shirley Anne Bingham (Ruth Madeley).

Le mystérieux personnage incarné par Neil Patrick Harris, qui aurait parfaitement sa place aux Game Awards avec sa réplique, nous montre une autre de ses tenues composée d'un gilet en tartan, un style d'étoffe également présent sur le Docteur. Coïncidence ? Probablement pas. S'il a un lien évident avec la thématique du spectacle, la boutique Mr Emporium dans laquelle se rend le protagoniste pourrait bien aussi lui être rattachée.

Plusieurs créatures sont par ailleurs confirmées, dont l'inspiration parlera à certains fans. En effet, celle utilisant le terme de « monstres » semble être un Meep (Beep ou un autre ?), tandis que plusieurs Wrarth Warriors sont ensuite montrés face à un groupe de soldats (UNIT ?), toutes issues du comics Doctor Who and the Star Beast. Enfin, et bien qu'il ne s'agisse pas de Tenth, sa réplique culte « Allons-y » sera bien de retour ! Espérons juste qu'il réussisse à se démarquer de cette précédente incarnation.

Au passage, si vous n'êtes pas encore au courant, le tournage de la saison 14 qui succédera aux épisodes des 60 ans de 2023 a débuté, avec Ncuti Gatwa dans le rôle du Quinzième Docteur et Millie Gibson dans celui de sa compagne Ruby Sunday, les tenues qu'ils porteront ayant au passage été dévoilées. Russell T Davies a d'ailleurs révélé qu'elle comportera 8 épisodes et un spécial pour la période de Noël et du Nouvel An 2024, sans plus de précision à ce sujet. Nous avons le temps de voir venir, surtout que l'intéressé compte produire du contenu annuellement sans interruption désormais.

Tous les prochains épisodes de Doctor Who seront diffusés à l'internationale sur Disney+ à compter de novembre 2023. En attendant, la saison 13 sous-titrée Flux est disponible en précommande à la Fnac en DVD au prix de 24,99 €.

