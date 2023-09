Doctor Who : une bande-annonce totalement dingue sur fond de retrouvailles pour les épisodes du 60e anniversaire

Ce vendredi, la BBC teasait les whovians en nous donnant rendez-vous ce samedi pour une bande-annonce des prochains épisodes de Doctor Who, qui célèbreront le 60e anniversaire de la série en fin d'année. Des codes binaires y étaient insérés, l'un avec la date et l'heure de la diffusion et l'autre se traduisant par « Their time has come » soit « Leur heure est venue », sans que nous sachions qui est le sujet même avec plus de contexte désormais. Le précédent temps fort de la communication autour du soixantenaire avait eu lieu le soir de l'Eurovision 2023, avec une vidéo introduisant les titres des trois spéciaux avec le Quatorzième Docteur joué par David Tennant, qui succédait à un teaser diffusé à Noël, c'est dire à quel point nous avons attendu ce trailer du jour, qui régale comme il se doit !

La qualité de la production y apparaît meilleure que jamais pour notre plus grand plaisir. La bande-annonce s'attarde dans un premier temps sur la perte de mémoire de Donna Noble (Catherine Tate) datant de l'épisode Journey's End à la fin de la saison 4 du NuWho, causée par le Dixième Docteur - qui était également incarné par David Tennant - pour son propre bien. Les deux partenaires vont finir par se retrouver suite au crash d'un vaisseau extraterrestre, qui appartient sans doute à Beep the Meep, pourchassé par les Wrarth Warriors comme dans les comics. Et visiblement, elle va finir par se souvenir de son passé sans que ça la tue, nous sortant une réplique comme elle en a le secret !

L'autre gros morceau qui va se rajouter à tout ce bazar, c'est le personnage campé par Neil Patrick-Harris, dont l'identité est désormais officialisée par la BBC. Oui, le Docteur va bien être confronté au Toymaker, qui était apparu dans un épisode de 1966 dont seule une partie a survécu en vidéo, rendant le personnage alors joué par Michael Gough d'autant plus mythique. Il a depuis refait quelques apparitions dans des comics, romans et histoires audio de Big Finish, mais ce sera donc là son grand retour à la télévision.

UNIT aura un gros rôle à jouer dans cette intrigue et cette chère Kate Lethbridge-Stewart (Jemma Redgrave) sera donc évidemment présente. À en croire ce qu'elle déclare, c'est l'humanité tout entière qui va plonger le monde dans le chaos, d'où les scènes de paniques dans les rues. Le plus terrifiant reste sans aucun doute le plan sur Londres avec des rivières de magma bien visible. Une grosse ambiance de fin du monde qui élèvera encore plus les enjeux. Mais est-ce que tout cela est réel ? Car la scène avec le Fabricant de jouets céleste sous forme de géant tenant des croix d'attelle et le pétage de câble du protagoniste pourraient laisser penser que tout cela n'est qu'un gigantesque mind game... Et en guise de teasing pour la suite, la vidéo se termine en nous rappelant que Ncuti Gatwa sera le Quinzième Docteur.

Le showrunner Russell T Davies a par ailleurs déclaré la chose suivante :

Ce n’est qu’un début, car la fièvre commence à monter. Nous nous dirigeons vers un mois de novembre plein de surprises pour Doctor Who, pour les fans comme pour les nouveaux téléspectateurs. Reste attentif !

Nous voulons bien le croire après la claque que vient de nous mettre cette bande-annonce. En revanche, toujours pas de date précise de diffusion pour le moment, juste la confirmation de ce qui était une évidence, ce sera pour le mois de novembre. D'ailleurs, il est bien précisé que Disney+ les diffusera à ce moment-là, puisque la plateforme dispose des droits de diffusion en dehors du Royaume-Uni.

