DISNEY+ : Doctor Who, dates de diffusion internationales, visuels inédits et bande-annonce en VF pour les épisodes du 60e anniversaire

Depuis la fin de l'ère Chris Chibnall et du Treizième Docteur de Jodie Whittaker, tout a changé pour Doctor Who. Le retour de Russell T Davies aux commandes s'est accompagné de l'annonce de l'arrivée de la série sur Disney+ et à l'approche du mois de novembre, nous attendons avec impatience les trois épisodes spéciaux du 60e anniversaire de la licence. Ils avaient eu droit à une bande-annonce sensationnelle fin septembre, avec l'officialisation du rôle joué par Neil Patrick-Harris notamment. Il restait toutefois deux détails de taille à connaître, le premier étant la ou les dates de diffusion de ces épisodes sur BBC One et le second concernant les détails pour leur arrivée dans le catalogue du SVoD, qui n'avait pas encore communiqué globalement au sujet de la série. Tout est arrivé cette semaine avec pour l'occasion la mise en ligne d'un trailer remonté à la sauce hollywoodienne, qui a de quoi hyper. Voir le TARDIS faire apparaître le « + » du logo de Disney+ fait également son petit effet !

Bande-annonce VOSTFR

En effet, la BBC a annoncé les dates des trois spéciaux, dont nous connaissions déjà les titres, qui seront proposés à raison d'un par semaine à partir du samedi 25 novembre, la date anniversaire étant elle le 23 du mois si jamais vous l'ignorez. Et disposons également des intitulés français officiels :

The Star Beast / La créature stellaire - 25 novembre Wild Blue Yonder / Aux confins de l'univers - 2 décembre

The Giggle / Le Fabricant de Jouets - 9 novembre Préparez-vous pour trois aventures épiques, à commencer par THE STAR BEAST, où le Docteur et Donna se retrouveront face à face après toutes ces années, mais le comment et pourquoi est sur le point d'être révélé. Suivi par WILD BLUE YONDER et THE GIGGLE, les téléspectateurs sont sur le point de se lancer dans une aventure mystique à travers l'espace et le temps.

C'est à ces mêmes dates que nous pourrons les voir sur Disney+, même si nous ne savons pas encore quel décalage sera opéré, car nous imaginons mal les épisodes être disponibles au début de la retransmission télévisuelle, ce qui laisserait la possibilité de spoiler la fin sur les réseaux. Ce ne sera tout au plus qu'une question d'heures et, cerise sur le gâteau, un doublage français sera directement proposé. Même si les fans privilégieront avant tout la langue anglaise, avoir la série aussi accessible dans notre pays sans attendre fait extrêmement plaisir !

Bande-annonce VF

Des visuels promotionnels pour chaque épisode ont également été partagés, vraiment très réussis et qui annoncent la couleur. Détail amusant, le Docteur a souvent tendance à poser avec une main en avant et c'est d'autant plus flagrant ici. À noter que la description officielle des visuels continue de simplement nommer la créature extraterrestre à fourrure The Meep (doublé par Miriam Margolyes), sans faire mention du nom de celui apparaissant dans les comics, Beep. Nous y retrouvons également les Wrarth Warriors, un drôle de robot, le Docteur (David Tennant), le Toymaker (Neil Patrick-Harris) et Rose Temple-Noble (Yasmin Finney), dont l'âge questionne sur la temporalité de ces aventures. En effet, Donna (Catherine Tate) et Shaun (Karl Collins) se sont mariés au printemps 2010 et l'actrice Yasmin Finney a déclaré que Rose est « une fille trans de 15 ans avec une famille formidable et solidaire », plaçant au minimum l'action en 2025, alors que les précédents évènements « à notre époque » étaient généralement datés à l'année de la diffusion. Évidemment, pour une série sur le voyage temporel et spatial, ce n'est qu'un détail.

La BBC a d'ores et déjà prévu de sortir ces trois épisodes des 60 ans de Doctor Who en DVD et Blu-ray (avec une édition steelbook) le 11 décembre, incluant divers bonus sur les coulisses, etc.

La saison 14 avec Ncuti Gatwa dans le rôle du Quinzième Docteur et tout le contenu à venir sera également disponible sur Disney+, dont l'abonnement va pour rappel augmenter début novembre. Vous pouvez actuellement vous abonner pour 8,99 € par mois ou 89,90 € à l'année. Mieux encore, le tournage de la saison 15 a débuté lundi dernier. Nous avons simplement appris pour le moment qu'un épisode a été co-écrit par Kate Herron (réalisatrice de la saison 1 de Loki et de certains épisodes de Sex Education) et Briony Redman, le duo ayant déjà travaillé ensemble à plusieurs reprises.

TARDIS at the ready! ????



Filming starts today on Ncuti Gatwa’s second series as the Doctor #DoctorWho pic.twitter.com/Melhdtw9Mb — Doctor Who (@bbcdoctorwho) October 23, 2023

En revanche, nous ne savons toujours pas si les 13 précédentes saisons du NuWho et épisodes spéciaux allant avec seront ajoutées à la plateforme. Bien que chacune puisse généralement être regardée individuellement, avoir certaines références ne peut pas faire de mal. Évidemment, nous n'espérons pas y voir les 26 saisons classiques de 1963 à 1989 ni le téléfilm de 1996, qui demanderaient un travail conséquent, sans parler du fait que certains ont été perdus et n'existent plus (ou que partiellement) sous ce format... Bref, seul le temps nous en dira plus.