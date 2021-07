DISNEY+ : What If...?, la première série animée du MCU dévoile ses multiples réalités et date sa diffusion dans un nouveau trailer

Les fans du Marvel Cinematic Universe sont plus que jamais gâtés cette semaine, entre l'avant-dernier épisode de Loki, la sortie longtemps repoussée de Black Widow et désormais une nouvelle bande-annonce de la prochaine série Disney+, What If...?, qui aura comme particularité de ne pas être en live-action, mais de nous présenter des histoires alternatives dans un format animé assez rafraichissant. Nous avions déjà pu en avoir un sacré aperçu en fin d'année dernière et cette vidéo du jour dévoile encore plus les multiples histoires et protagonistes que nous pourrons suivre dès le mois prochain !

Bande-annonce VOSTFR

En effet, What If...? débutera sa diffusion sur Disney+ le mercredi 11 août à raison d'un épisode par semaine sur un total de 10 pour cette première saison, et nous plongera dans le multivers sous le regard du Watcher (Le Gardien). Le programme s'annonce des plus intéressants en mettant en scène Killmonger sauvant Tony Stark avant qu'il ne devienne Iron Man, T'Challa devenu Star Lord (avec l'apparence du regretté Chadwick Boseman) et faisant partie des Ravageurs aux côtés de Yondu, encore un Loki parce qu'il n'y en a jamais trop, Peggy Carter en Captain Britain qui croisera un autre Doctor Strange, un Spider-Man qui n'est pas celui de Tom Holland, Howard the Duck ou même une Gamora se la jouant Thanos comme le montre une affiche à admirer ci-dessous.

Cette série dirigée par Bryan Andrews avec Ashley C. Bradley à l'écriture promet bien des folies, en plus d'un style visuel très plaisant.

Bande-annonce VF

Pour découvrir What If...?, il faudra être abonné à Disney+, à partir de 8,99 € par mois ou à 89,90 € l'année. Le MCU se poursuivra ensuite sur grand écran en septembre avec Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux et Les Éternels en novembre.