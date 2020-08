Marvel's Avengers : une troisième War Table annoncée pour début septembre, faisant le point sur le contenu post-lancement

D'ici quelques jours, nous pourrons enfin profiter de Marvel's Avengers, le jeu live service d'Eidos Montréal et Crystal Dynamics qui nous plongera dans une lutte entre les super-héros et l'AIM de MODOK, du moins en ce qui concerne le scénario principal disponible au lancement. Oui, des ajouts sont prévus au fil des mois et nous savons déjà que deux personnages jouables supplémentaires seront intégrés au roster, Hawkeye et Spider-Man, ce dernier étant exclusif aux joueurs PlayStation.

Histoire de bien faire les choses, Square Enix vient d'annoncer une troisième War Table qui sera diffusée avant même la sortie, le 1er septembre à 19h00. Plusieurs annonces sont prévues au regard du contenu additionnel, dont un aperçu de la première saison d'ajouts post-lancement de l'Avengers Initiative (vilains, missions, régions, modes), ainsi que la révélation d'un autre héros jouable, tout étant pour rappel gratuit outre l'achat du jeu. Le système de progression, des conseils pour venir à bout des plus de 50 types d'ennemis et des détails sur le contenu de haut niveau sont aussi attendus.

Marvel's Avengers sortira quelques jours plus tard, le 4 septembre sur PS4, Xbox One, PC et Stadia, des versions PS5 et Xbox Series X étant prévues par la suite. Vous pouvez le précommander à partir de 54,99 € sur Amazon.