Marvel's Avengers : le Raid Son discordant, Spider-Man et les autres nouveautés du patch 2.2 présentés dans une vidéo War Table

La fin du mois approche et c'est donc ce mardi que Marvel's Avengers va accueillir sa dernière mise à jour majeure de l'année, qui ajoutera en exclusivité le personnage de Spider-Man pour les joueurs PlayStation. Nous avons déjà eu l'occasion de découvrir plusieurs de ses costumes, une partie de son histoire dans cet univers via un comics animé en vidéo et même du gameplay par l'intermédiaire d'IGN. Une diffusion War Table est revenue lundi soir sur tout ce qui nous attend, à revoir dans son intégralité ci-dessous.

Le patch 2.2 va donc comme prévu depuis des mois ajouter la conclusion de l'extension La guerre pour le Wakanda avec le Raid Son discordant ayant comme boss Klaw, un contenu end-game qui va emmener les Avengers dans les mines de Mena Ngai, avec de la résolution de puzzles nécessitant de la coopération et des affrontements contre de puissants et nouveaux ennemis. Voici un petit résumé traduit depuis le site officiel :

Notre histoire reprend directement après les évènements de La guerre pour le Wakanda. Shuri, la nouvelle reine régente, informe Black Panther et les Avengers d'une nouvelle menace qui pourrait détruire Wakanda. Le vibranium corrompu a infesté le « Mont sacré » et se répand dans la jungle wakandienne, annonçant le retour du monstre sonique Klaw. Nos héros trouvent Mena Ngai grouillant de forces de Klaw et une grande barrière sonique bloquant l'entrée des mines. Les plus grands guerriers du Wakanda s'associent aux héros les plus puissants de la Terre pour empêcher le géant Klaw de réaliser sa vengeance dévastatrice contre le Wakanda.

Ce Raid va être accompagné d'une augmentation de la Puissance maximale, passant de 150 à 175, nécessitant d'acquérir des récompenses du Raid ou de la Menace de niveau oméga : Réunion de famille pouvant avoir jusqu'à 10 niveaux de plus que l'ancien cap. Il faudra ensuite compter sur un Artéfact entièrement amélioré pour passer à 160 et débloquer la version Élite de Son discordant qui aura elle de l'équipement à 175. Tous les objectifs hebdomadaires pourront être réalisés par l'ensemble de nos héros à compter de cette mise à jour, facilitant la progression, et de nouveaux vont être ajoutés pour les deux activités déjà citées précédemment, garantissant du loot de haut niveau jusqu'à avoir atteint la limite.

L'autre gros changement, ce sera la possibilité d'améliorer l'équipement de façon illimité s'il a plus de 100 de Puissance. Les ressources demandées seront d'ailleurs moins nombreuses, avec uniquement des Fragments, Modules d'amélioration et pièces d'équipement d'un niveau supérieur. En gros, voyez ça comme l'infusion de Destiny 2, simple et efficace. Évidemment, le coût évoluera en fonction de la Puissance. Un article dédié à ces deux sujets peut être lu ici, si vous souhaitez des détails plus pointus.

Également, le système de Cargaisons va permettre d'obtenir des éléments cosmétiques en jouant, simplement en en achetant une contre 500 unités, la monnaie in-game classique. Il sera possible de recevoir une tenue premium avec de la chance, mais tous les joueurs la recevront une fois 100 Cargaisons récupérées. Préparez-vous à farmer.

Enfin, le gros morceau ne concernant que les joueurs PS5 et PS4, c'est bien entendu Spider-Man. Il débarque avec 40 costumes différents et une vingtaine d'emotes à débloquer, soit en jouant ou via la boutique, et dispose lui aussi de plusieurs arbres de compétences. Il est jouable directement sans prérequis et son évènement Un grand pouvoir est accessible via l'Initiative Avengers. Quant à son gameplay, il peut grimper aux murs, se balancer avec sa toile (visiblement au détriment du réalisme) et combat avec un style acrobatique. Ses techniques sont un peu plus détaillées dans la vidéo et sur le site officiel, mais uniquement en anglais là encore. Pour finir, une vidéo a été diffusée, où l'artiste Takeshi Miyazawa dessine le costume MK II.

Spider-Man knows to not leave the Avengers on read. pic.twitter.com/KhFNzL9Sgq — Marvel's Avengers (@PlayAvengers) November 26, 2021

