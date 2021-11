Marvel's Avengers : enfin une date de sortie pour Spider-Man, le Raid Son discordant avec Klaw et la refonte de certains systèmes du jeu

Les dernières semaines ont été mouvementées du côté de Marvel's Avengers, en cause, l'ajout en boutique d'objet à acheter avec de l'argent réel et qui permettaient de faire progresser nos personnages et leur équipement plus rapidement. Oui, cela s'apparentait à du pay-to-win, bien qu'il n'y ait aucune dimension PvP, mais cela a suffisamment fait râler les joueurs pour que Crystal Dynamics s'excuse en début de semaine et retire ces boosters de la vente.

We have decided that by the end of today we will remove Hero’s Catalysts and Fragment Extractors for purchase. pic.twitter.com/8am9nSstP2 — Marvel's Avengers (@PlayAvengers) November 2, 2021

Mais ce qui nous intéresse à présent, ce sont les prochains ajouts de contenus et modifications de l'expérience de jeu, ceux-là mêmes qui avaient été dévoilés début septembre. Oui, cela signifie que nous avons enfin une date pour l'arrivée de Spider-Man sur PS5 et PS4 ! Même si le studio ne montre toujours aucun visuel de son « évènement » ni du personnage (hormis l'ombre de la roadmap qui ne nous apprend rien à son sujet), nous pourrons donc le jouer à compter du 30 novembre grâce au patch 2.2. L'article du site officiel mentionne la présence de défis permettant de vivre son histoire à travers l'Initiative Avengers et du fait que le Peter Parker de cet univers va découvrir les plans de l'AIM visant à acquérir une nouvelle technologie servant à rendre les synthoïdes invincibles, ce qui va le conduire à s'allier aux Vengeurs, plus particulièrement Ms. Marvel et Black Widow.

L'autre principale nouveauté, ce sera le Raid de Klaw, Son discordant, qui demandera à quatre joueurs de former une équipe pour venir à bout de ce terrible ennemi souhaitant toujours anéantir le Wakanda suite aux évènements de l'extension parue en août. Sinon, c'est du côté des modifications des systèmes de jeu que tout se jouera, avec pour commencer une augmentation de la Puissance maximale à 175 contre 150 actuellement, l'ajout de la possibilité de recycler nos équipements pour en améliorer d'autres en Puissance à l'instar de ce que fait Destiny 2, le gain de cosmétiques en dépensant la monnaie glanée en jouant plutôt que devoir dépenser de l'argent réel (via une sélection, tous ne seront pas disponibles évidemment) et une option pour farmer une récompense hebdomadaire pour chaque héros éligible plutôt que pour un seul, entre autres choses.

Avant ça, l'évènement Anomalie Tachyonique reviendra du 14 au 18 novembre, l'occasion de récupérer quelques récompenses.

