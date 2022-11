Marvel's Avengers : une date de sortie pour la mise à jour 2.7, ajoutant le Soldat de l'Hiver et le Labo de clonage de l'AIM

Les jeux de la Maison des Idées sont nombreux sur le marché, mais tous ne connaissent pas le succès. C'est clairement le cas de Marvel's Avengers, qui se fait oublier malgré quelques nouveautés sortant au compte-gouttes. En juin dernier, il a ainsi accueilli Jane Foster sous les traits héroïques de Mighty Thor, coïncidant plutôt bien avec la sortie de Thor: Love and Thunder. Depuis, il y a eu un point d'information qui n'a pas fait énormément de vagues à la mi-août, à savoir l'ajout futur de James Buchanan "Bucky" Barnes aka le Soldat de l'Hiver. Eh bien, les développeurs en reparlent enfin, avec notamment une date de sortie.

Ainsi, nous apprenons que le Winter Soldier sera ajouté avec la mise à jour 2.7 le mardi 29 novembre, et ce sans frais supplémentaires pour l'ensemble des possesseurs du jeu. Il sera doublé en anglais par Scott Porter, qui a déjà prêté sa voix à divers personnages de comics chez Marvel et DC en parallèle de sa carrière d'acteur, dont Bucky dans LEGO Marvel's Avengers. Ce dernier est donc décrit comme entièrement porté vers l'assaut, infligeant des dégâts à ses ennemis de diverses manières, aussi bien à distance qu'à mains nues au corps à corps. Captain America et Black Widow sont cités en termes de ressemblance pour son moveset, mais il aura ses propres capacités et animations, avec l'arbre de compétences qui va bien. Comme pour les précédents héros introduits, même Spider-Man, il bénéficiera de sa suite de missions héroïques avec divers objectifs à remplir pour obtenir sa tenue iconique. En revanche, il ne devrait pas y avoir de contenu plus scénarisé autour de lui.

Le patch apportera aussi le Labo de clonage de l'AIM en tant que menace de niveau Omega, qui poursuivra l'intrigue de la zone de guerre Pas de repos pour les méchants où Monica a ramené à la vie MODOK, qui s'est donc emparé de ce laboratoire servant à dupliquer les vilains. Ce nouveau contenu end-game nous opposera donc à lui, mais il faudra posséder une équipe de 4 joueurs de haut niveau, puisque la Puissance requise sera de 175. En récompenses, nous obtiendrons de l'équipement inédit à 185, puisque le level cap va être augmenté.

Les futures mises à jour qui suivront continueront elles à rebalancer les différents personnages du roster.

