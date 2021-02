Marvel's Avengers : les versions PS5 et Xbox Series, Clint Barton et l'Opération Futur Imparfait se trouvent une date de sortie commune

Même si Marvel's Avengers dispose chaque semaine de son article sur le blog officiel pour informer la communauté des activités disponibles, sa communication quant aux plans à long terme de Crystal Dynamics et Eidos Montréal a été assez maigrichonne ces derniers mois suite à l'arrivée de Kate Bishop et de l'Opération Aux prises avec l'AIM. La seule certitude jusqu'à présent, c'était la sortie de la deuxième partie de ce contenu dédié aux deux Hawkeye, l'Opération Futur Imparfait, qui nous permettra enfin de contrôler Clint Barton. Nous avions ainsi rendez-vous ce mardi 16 février pour une nouvelle War Table, que nous apprend-elle ?

Eh bien, comme le suggérait l'artwork, Hawkeye va devoir se frotter au Maestro dans un futur apocalyptique, une version plus redoutable que jamais de Hulk, alors qu'il était en quête de Nick Fury. Comme pour Kate, le PlayStation Blog a détaillé ces nouveautés à venir le 18 mars prochain (oui, il ne faut pas être pressé) :

Maintenant que 2020 est derrière nous, nous sommes heureux de débuter cette nouvelle année avec l’arrivée de notre nouveau héros post-lancement, Clint Barton, également connu sous le nom d’Œil-de-faucon, et de sa propre histoire, Opération Futur Imparfait ! Nous savions à quel point les membres de notre communauté attendaient l’arrivée d’Œil-de-faucon, car nous les écoutons depuis les premières images du jeu dévoilées à l’E3 2019. Nous pouvons enfin vous dire où se trouve Œil-de-faucon ! Nous avons rencontré Clint dans l’opération Taking AIM, dans laquelle Kate Bishop le soustrayait à un redoutable complot de l’AIM impliquant la manipulation du temps. Opération Futur Imparfait est le Chapitre 2 de la Saison 1. Nous continuons d’explorer les conséquences du projet Tachyon et découvrons un avenir potentiel dépourvu de tout espoir.

Clint Barton est l’Œil-de-faucon originel, un tireur d’élite et épéiste inégalé, mais aussi heureux maître d’un chien. Clint a fait sa première apparition dans Tales of Suspense (1954) #57, et son premier comic solo était Hawkeye (1983) #1. Clint a connu des débuts modestes au sein d’une troupe de cirque qui lui a appris à manier un arc et une épée, puis il a commencé à combattre le crime depuis son appartement new-yorkais avant de devenir agent secret pour le SHIELD et enfin membre des Avengers. Ses compétences et son sens aigu de la justice lui ont permis de trouver la reconnaissance, l’occasion de lutter pour le bien et l’amitié parmi les héros les plus puissants de notre Terre. Cependant, malgré ses compétences impressionnantes et la confiance que ses équipiers lui vouent, il a commencé à douter de son utilité face à une équipe d’Avengers dotés de super-pouvoirs. Dans Futur Imparfait, une histoire inspirée par la série Old Man Hawkeye de Marvel et l’histoire Hawkeye (2012) « Ma vie est une arme », vous incarnerez Clint lors d’une quête périlleuse se déroulant dans un avenir proche. Vous devrez évoluer dans un nouveau biome, le Wasteland, pour retrouver Nick Fury, affronter le maléfique Maestro et sauver le monde. Est-ce qu’on vous a dit que son compagnon canin, Lucky, faisait également partie de cette opération ?

Comme Clint est à la fois un ami proche et le mentor de Kate Bishop, ils ont tous deux des compétences similaires. Cependant, ce sont deux combattants aux styles bien différents. Les compétences d’archer de Clint sont les plus puissantes de tout l’univers Marvel, et nous nous sommes également inspirés de sa période Ronin pour développer ses compétences épée à la main, le rendant aussi redoutable à distance qu’au corps à corps.

Alors que Kate déferle sur le champ de bataille en frappant de multiples adversaires, Clint est un chasseur inébranlable qui élimine ses cibles une par une à l’aide de coups puissants et précis, et qui ne s’arrête pas avant d’avoir fait place nette. La technique intrinsèque de Clint, Quick Reflex, lui permet d’esquiver les attaques ennemies et de parer en décochant une flèche étourdissante. Avec sa compétence Dead Eye, il se concentre sur une cible unique, ce qui accroît les dégâts qu’il inflige et sa réaction avec les flèches de type Razor Arrow. Avec Ranger’s Momentum, ruez-vous sur vos cibles en un éclair et frappez leurs points faibles.