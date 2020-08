Marvel's Avengers : des Défis Communautaires et éléments cosmétiques exclusifs à la PS4 et la PS5, encore

Square Enix a surpris beaucoup de monde en confirmant que le personnage de Spider-Man sera au cœur d'un DLC gratuit exclusif à la PS4 et la PS5 dans Marvel's Avengers, début 2021. S'il n'est pas rare que des jeux multiplateformes proposent des bonus ou des avant-premières sur certaines plateformes, de telles exclusivités ne sont en effet plus dans les us et coutumes des joueurs.

Et en parlant de contenu bonus traditionnel, Marvel's Avengers en aura aussi toute une palanquée sur les consoles PlayStation. Le sujet a été évoqué dans un billet écrit sur le PlayStation Blog par Andy Wong, qui a d'abord révélé le principe des Défis Communautaires, des challenges qui demanderont à tous les joueurs de collaborer pour atteindre un but commun. Il a aussi fait le point sur les éléments cosmétiques, qui permettront de personnaliser l'apparence et les coups de grâce de nos héros.

Défis communautaires Les Avengers, bien qu’ils aient tous leurs propres histoires, travaillent toujours en équipe pour sauver le monde face aux menaces. Ils s’aident bien évidemment de leurs super-pouvoirs et de leur formation spécialisée. Bien qu’on ne puisse pas utiliser la foudre ou lancer une bombe gamma avec une force incomparable, on peut toujours s’inspirer de leurs comics et collaborer pour le bien de tous ! Et c’est là que les défis communautaires entrent en jeu. Les défis communautaires sont des objectifs à atteindre collectivement pour que toute la communauté soit récompensée. Nous n’allons pas détailler tous les objectifs et les récompenses maintenant, mais nous pouvons vous dire qu’il n’y a pas besoin d’avoir un niveau particulier pour participer : tout le monde peut donner un coup de main et profiter des récompenses. Pour que vous restiez en alerte, nous allons introduire un nouveau défi communautaire avec de nouveaux objectifs tous les mois. Restez avec nous et découvrez-en plus sur le premier défi ! Objets cosmétiques des Avengers Les nouveaux super-héros qui rejoignent votre équipe après la sortie du jeu, y compris Hawkeye, récemment dévoilé, et ses »émotions trop refoulées » n’arrivent pas les mains vides. Ils ont tous leurs propres histoires, leurs propres compétences, leur propre équipement, leurs propres tenues, leurs propres emotes, leurs propres plaques d’identification et leurs propres coups de grâce pour que vous puissiez profiter pleinement de leur personnage. C’est d’autant plus vrai pour les divers objets cosmétiques, car nous savons à quel point les tenues alternatives sont importantes pour ces personnages emblématiques qui ont revêtu de nombreux costumes au fil de l’histoire de Marvel. Les objets cosmétiques ont également leur propre rareté : spécial, rare (bleu), épique (violet) et légendaire (doré). La plupart peuvent être obtenus dans la campagne en décodant les modèles obtenus dans les missions, depuis la boutique, auprès d’un vendeur, et bien plus. Prenons la tenue de champion pour Hulk comme exemple de tenue légendaire. Cette tenue s’inspire de son style dans le comics Planète Hulk, sorti en 2006. C’est dans cet opus qu’il avait été envoyé dans l’espace après avoir été jugé trop dangereux. Après avoir atterri sur la planète Sakaar, il a été forcé de participer à des combats de gladiateurs. Ce sont ces histoires légendaires qui nous ont inspirés pour créer nos tenues légendaires ! Les coups de grâce sont des capacités cosmétiques qui permettent aux super-héros d’effectuer un combo dévastateur en plein combat sous certaines conditions. Chaque coup de grâce reflète la personnalité d’un super-héros. Ces coups de grâce font partie des combos les plus tape-à-l’œil que vous pouvez équiper. Réveillez le Hulk qui sommeille à l’intérieur de Kamala grâce à l’un des coups de grâce épiques de Ms. Marvel et écrasez vos ennemis comme la vraie fan des Avengers qu’elle est. Vous n’aurez pas d’avantages de gameplay si vous utilisez des objets cosmétiques. Comme leurs noms l’indiquent, ils ne remplissent qu’un rôle cosmétique et vous permettent de personnaliser chaque super-héros. Si vous vous sentez d’une humeur royale, équipez la tenue Aesir royal de Thor. Si vous vous sentez nostalgiques pendant vos voyages, vous pouvez équiper sa tenue Puissance d’Asgard. De plus, si vous jouez avec une équipe d’IA, ils porteront les tenues que vous leur avez attribuées. Cela vous permet de personnaliser totalement votre équipe, jusqu’aux tenues pour chaque super-héros. Nous avons hâte de voir à quoi va ressembler votre équipe d’Avengers !

Et au terme de son laïus, il a donc annoncé que les joueurs PS4 et PS5 auront droit à de belles exclusivités par rapport aux adeptes des PC, Xbox One, Xbox Series X et Stadia. Des Défis Communautaires spéciaux leur seront accessibles, au même titre qu'un accès anticipé de 30 jours sur une tenue légendaire, une emote légendaire, un coup de grâce épique et à une plaque d’identification pour chaque super-héros prévu post-lancement. Les abonnés PlayStation Plus recevront encore plus de bonus, avoir un pack gratuit comprenant une tenue rare, des plaques d’identification et 100 crédits pour célébrer l’arrivée de chaque nouvel Avenger. Et dès le lancement, les clients du PS+ débloqueront un bundle encore une fois gratuit avec des éléments dédiés à Ms. Marvel.

Crystal Dynamics rappelle que la bêta sera aussi jouable avec quelques jours d'avance si vous êtes un joueur PS4, que vous ayez précommandé un exemplaire ou non. La date de sortie de Marvel's Avengers est prévue pour le 4 septembre prochain sur PC, PS4 et Xbox One, en édition classique, Deluxe ou Earth Mightiest, et plus tard sur PS5, Xbox Series X et Stadia.