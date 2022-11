Marvel's Avengers : une bande-annonce narrative et un comics animé pour tout savoir du Soldat de l'Hiver

La semaine prochaine, les joueurs de Marvel's Avengers vont pouvoir découvrir un nouveau personnage jouable, à savoir le Soldat de l'Hiver. Nous avons appris récemment la date de son arrivée et il a donc droit comme ses prédécesseurs à une campagne promotionnelle, avec pour commencer une vidéo d'animation façon comics. La vidéo nous raconte donc les origines de ce Bucky Barnes, qui dans cet univers a croisé la route de Natasha Romanoff avec qui il a entretenu une relation amoureuse. Sauf que tout n'a pas été rose, puisque ses supérieurs l'ont alors « remis dans la glace » et utilisé sous contrainte comme Soldat de l'Hiver durant de nombreuses années. Après le A-Day, il a été réactivé par Monica dans le but de traquer des Inhumains pour le compte de l'AIM, mais est désormais aux côtés des Avengers et de sa chère et tendre.

L'autre vidéo est une bande-annonce narrative utilisant cette fois des visuels du jeu, confirmant au passage que Crystal Dynamics est toujours à l'origine de ce contenu malgré son rachat par Embracer. Ses origines dans les comics y sont évoquées, de même que le fait qu'il a été contacté par Maria Hill pour secourir les Inhumains avant d'être capturé et réactivé en tant que Soldat de l'Hiver par Monica, puis d'être secouru par les Avengers. Natacha a par ailleurs localisé les protocoles, le libérant donc de la menace de se retourner contre ses alliés. Dommage de ne pas avoir intégré cela en jeu, mais les ressources allouées au projet ne doivent clairement plus être les mêmes qu'à ses débuts... Enfin, nous avons un aperçu de son gameplay et des apparences alternatives qui seront disponibles.

Pour terminer, sachez qu'un live sera diffusé sur la chaîne Twitch de Crystal Dynamics le lundi 28 novembre à 20h00 pour détailler la mise à jour 2.7, en présence de Scott Porter.

Si vous ne possédez pas encore Marvel's Avengers et êtes intéressés, il est vendu à partir de 14,98 € sur Amazon.