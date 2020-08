Marvel's Avengers : Spider-Man confirmé, et il sera exclusif à la PS4 et la PS5 !

Le deuxième direct War Table nous a permis d'en apprendre un peu plus sur ce que prévoit Square Enix après la sortie de Marvel's Avengers. Il y aura aussi tout un programme post-lancement avec notamment quatre héros gratuits, dont Hawkeye qui a déjà eu droit à son teaser.

Surprise : tout le monde ne sera cependant pas traité à la même enseigne, en fonction de la version achetée. Début 2021, sur PS5 et PS4, vous pourrez en effet débloquer le personnage de Spider-Man, toujours gratuitement ! Les secrets de cette exclusivité n'ont pas encore été dévoilés, mais ils sont surement liés au fait qu'Insomniac Games développe des jeux sur le super-héros exclusivement sur la console PlayStation.

Pour le reste, pas grand-chose à se mettre sous la dent, si ce n'est que les développeurs nous promettent un gameplay acrobatique qui permettra d'enchaîner rapidement déplacements et combats, et ce y compris dans les War Zones accessibles aux autres héros. Il profitera de son propre arbre de compétences avec des habiletés variées, et des gadgets et pouvoirs à améliorer à notre guise. Côté apparence, le secret est encore bien gardé, mais un hommage aux dessinateurs Steve Ditko et John Romita avec une pointe de nouveauté est promis. Et comme les autres super-héros à venir, il sera livré avec un évènement in-game nous demandant d'enchaîner les défis pour nous familiariser avec son gameplay, et une multitude de costumes à débloquer.

Si vous hésitiez sur la version de Marvel's Avengers à choisir, cela devrait forcément faire pencher la balance. La date de sortie de Marvel's Avengers est prévue pour le 4 septembre sur PS4, Xbox One et PC, en édition classique, Deluxe ou Earth Mightiest, et plus tard en 2020 sur PS5 et Xbox Series X.