Marvel's Avengers : plusieurs costumes de Spider-Man dévoilés et détaillés

Cette semaine, nous avons enfin pu découvrir le Spider-Man de Marvel's Avengers au travers d'une première bande-annonce, qui sera malheureusement exclusif aux PS5 et PS4. Son arrivée est proche, fixée au 30 novembre avec la prochaine grosse mise à jour du jeu et la promotion l'entourant ne traîne donc pas. Ainsi, plusieurs costumes que nous pourrons arborer en jeu ont été dévoilés au travers d'un article sur le site officiel, que nous avons traduit.

Outre sa tenue principale présente dans les premiers visuels, ce sont donc six autres costumes aux origines variées et inspirés du vaste héritage des comics dans lesquels Spider-Man apparaît que nous découvrons, mais ils seront loin d'être les seuls.

Lorsque Amazing Fantasy #15 est paru en 1962, personne n'aurait pu prédire que Spider-Man deviendrait l'un des super héros préférés des fans... et encore moins l'une des plus grandes icônes de la mode des comics. Avec près de 60 ans d'histoire, choisir les tenues parfaites pour ses débuts dans Marvel's Avengers a demandé beaucoup de réflexion et de planification. En étroite collaboration avec nos amis de Marvel Games, nous avons choisi une sélection de looks qui devraient satisfaire les fans de Spidey, petits et grands. Costume emblématique de Marvel's Avengers Après bien des va-et-vient aux côtés des plus puissants héros de la Terre, le monde et le réseau de Spidey s'étendent de façon exponentielle. Nous voulions lui donner un look unique qui incarnait cette expérience... une qui est immédiatement reconnaissable en tant que Spider-Man, mais est plus raffinée grâce à ses nouvelles ressources. Dans notre version emblématique, nous avons ajouté des éléments qui mettent en valeur les talents scientifiques et techniques de Peter Parker. Les tissus de son costume sont conçus de manière plus réfléchie pour un combattant du crime se balançant entre les gratte-ciels, avec un matériau semblable à de la peau de requin dans les zones rouges et un matériau plus grossier et plus durable dans celles en bleu. Ses gants et ses bottes sont fixés avec des guêtres caoutchoutées et des bandes de compression parcourent la combinaison pour des performances et un équilibre optimaux. Nous avons apporté les lunettes épaisses du style de John Romita Sr. pour lui donner un regard concentré et avons mis à jour son icône pour qu'elle soit plus grande et plus angulaire, avec un bloc de retour haptique dans le corps de l'araignée. Costume Garçon du Bugle Dans les comics, les tentatives de Peter pour mener une vie normale sont souvent contrecarrées par le besoin de Spider-Man. Nous célébrons son appel constant à l'action en offrant aux joueurs une chance d'affronter les menaces dans cette tenue composée d'un gilet, un jean et un masque de marque. En tant que vidéaste indépendant, Pete va bien sûr esquiver les attaques et infliger des dégâts avec son fidèle Reflex. Et avec sa palette de couleurs emblématique intégrée à sa tenue vestimentaire, tout le monde à travers le monde saura que Spider-Man ne prend jamais un jour de congé.

Costume Spider-Armor Mark I Basé sur la conception d'Alex Saviuk de Web of Spider-Man #100 en 1993, lorsque Spider-Man combattait le Super-Adaptoïde, notre Mark I a été mise à jour en fonction de l'endroit où Peter se trouvait dans son voyage au moment de sa création. Imaginée pour être nécessaire très tôt dans sa carrière, nous l'avons conceptualisé pour être plus « conviviale » que ses armures ultérieures. Sa construction est influencée par l'équipement et les matériaux que Peter aurait eus à sa disposition dans le cadre d'un atelier de lycée. Ses plaques « Hard Webbing » spécialement créées pour l'occasion sont montées sur des bases harnachées à sa tenue, lui donnant autant de flexibilité que possible tout en offrant une protection maximale. Son casque a une forme inspirée de la moto, tout en présentant les lentilles chromées emblématiques qui se fondent dans les matériaux hautement polis qui les entourent.





Costume classique Steve Ditko est le principal facteur de motivation derrière la conception de cette tenue. Avec un look aussi intemporel, nous voulions procéder avec circonspection, coller étroitement à ce que les fans du monde entier connaissent et aiment. Nous nous sommes concentrés à n'actualiser que des éléments clés qui rendent notre tenue plus artisanale, et donc crédible pour ce brillant héros solitaire faisant de son mieux pour botter l'AIM hors de son quartier. Nous avons adopté les couleurs rouge et bleu vives de Spidey et les détails gracieux des sangles. Ceux-ci sont exprimés dans des textiles prêts à être portés avec des ruptures influencées par l'usure athlétique, garantissant que la combinaison donne l'impression qu'elle peut résister aux mouvements acrobatiques et contorsionnistes pour lesquels Spidey est célèbre. Nous avons affiné les contours de ses yeux, créant une zone plus large qui présente notre esthétique unique de lentille double couche. Costume Spider-Armor Mark III Au fur et à mesure que Peter mûrissait dans le monde de Marvel's Avengers, ses capacités à créer des armures Spider-Man spécialisées ont fait de même. La combinaison Mark III, ou « Ends of the Earth » comme on l'appelle, cherche à montrer visuellement cette progression. Conçu à l'origine par Stefano Caselli pour Amazing Spider-Man #682, ce costume pour les menaces variables a un look plus lourd que les autres tenues de Spidey, et cela nous a donné l'occasion d'introduire une plus grande variété visuelle dans sa gamme. Nous avons conservé la grande armure de torse araignée avec sa forme anatomique et son sac à dos signature. Le placage en céramique du bras supérieur offre une silhouette plus large tout en restant léger, contrastant avec l'armure profilée de l'avant-bras contenant des boîtiers d'émetteur près de ses poignets. Son justaucorps de qualité militaire a un côté plus ample en termes d'aspect et de sensation, avec un renforcement supplémentaire autour de ses genoux et de ses pieds. Son casque conserve la construction angulaire de son design d'inspiration, ce qui en fait l'une de nos propositions de Spider-Man les plus agressives.

Costume de Secret War Conçu par Gabriele Dell'Otto pour la série limitée Secret War, ce design de Spider-Man s'est imposé comme l'une des interprétations les plus frappantes du « Monte-en-l'air ». Nous voulions amplifier les éléments typés « espion » avec notre version, en équilibrant la couleur audacieuse de l'artiste et l'utilisation des graphismes de l'original avec une base plus inspirée tactiquement. Les matériaux caoutchoutés et métalliques durables sont parfaits pour résister aux environnements difficiles, et ses lunettes minces influencées par Dell'Otto offrent un regard glacial. Il a des motifs de sangle plus épais recouvrant son corps, et son icône plus audacieuse dans le dos contraste radicalement avec celle plus petite et plus subtile sur sa poitrine. Les méchants feraient preuve d'intelligence en s'enfuyant s'ils voyaient ce Spider-Man se balancer dans leur direction. Le costume Noir Dans Spider-Man: Noir #1, la vision plus sombre de Carmine Di Giandomenico sur Spider-Man est facilement l'une de ses refontes les plus appréciées. Avec son trench-coat en cuir noir saisissant, son masque cousu de manière désordonnée et ses lunettes d'aviateur, ce costume est sûr de faire tourner les têtes. Un embellissement que nous avons fait consistait à incorporer une iconographie d'araignée cousue dans son pull et sa veste pour unifier le masque avec le costume.

