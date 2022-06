Marvel's Avengers : la date de sortie et l'histoire du Mighty Thor de Jane Foster introduites dans un comics animé en vidéo, du contenu sur M.O.D.O.K. à venir

Alors que la sortie du long-métrage Thor: Love and Thunder est imminente, c'est du côté de Marvel's Avengers qu'il y a du mouvement, puisque le jeu va prochainement voir débarquer The Mighty Thor aka Jane Foster, comme nous l'avions appris en avril dernier. Même si Crystal Dynamics est désormais sous l'égide d'Embracer Group, il y aura encore quelques nouveautés pour le jeu, même si son avenir à long terme reste bien flou. La mise à jour 2.4 a été diffusée fin mai et c'est la 2.5 qui est maintenant attendue pour la fin du mois.

Jane Foster sera donc un personnage jouable à part entière, avec sa propre série de missions, capacités à débloquer et éléments cosmétiques comme les autres membres du roster depuis le lancement, en plus de fichiers expliquant son histoire. Elle est doublée par Zehra Fazal et disposera de capacités déjà nommées (All-Mother's Blessing, God Tempest et All-Weapon), que nous devrions rapidement voir en action dès cette semaine, avec l'utilisation de Mjölnir et Undrjarn.

Son passé au sein du jeu a lui été introduit ce mardi par une vidéo au style de comics animé comme déjà fait pour les précédents héros ajoutés. Nous y découvrons que le personnage provient d'une autre ligne temporelle où Asgard a été détruite par Odin devenu fou à la suite du non-retour de son fils pour protéger le royaume et où Jane a été choisie par Mjölnir. Auparavant, elle avait rejoint une version alternative des Avengers et combattu Monica Rappaccini, mais la puissance d'Odin était trop forte et elle a donc été chercher de l'aide auprès de Loki. Alors qu'elle devait en payer le prix, elle a été téléportée dans l'univers principal du jeu.

Enfin, c'est sa date de sortie qui est indiquée à la toute fin. The Mighty Thor fera donc son arrivée foudroyante mardi prochain, le 28 juin.

Après la mise à jour 2.5, l'équipe prévoit de continuer à étendre le scénario et contenu jouable avec comme focus les héros et vilains de cet univers, via une nouvelle Zone de guerre s'intéressant au sort de M.O.D.O.K. suite à la défaite de la Sentinelle Kree à la fin du scénario principal et une Menace de niveau Oméga dans un laboratoire de clonage de l'AIM qui nous confrontera justement à cet ennemi remis sur pied. Ce dernier sera un contenu end-game avec en récompense de l'équipement de haut niveau et des ensembles exotiques inédits.

Marvel's Avengers est vendu dès 10,12 € sur PS4 par Amazon, avec au centre de son récit la jeune Kamala Khan dont le personnage est actuellement à l'affiche de la série Miss Marvel du MCU.