Fortnite : Marvel et Doctor Doom vont s'emparer de l'île avec la Saison 4 du Chapitre 5 Jugement fatal

Les annonces de la D23 Expo n'auront pas spécialement été excitantes du côté de Marvel Studios et encore moins pour l'animation (quasi inexistantes en ayant suivi l'actualité), mais il restait le Disney Horizons Live diffusé en direct dans Fortnite. Prévu à 5h30 ce dimanche matin, il a toutefois été retardé de près de 40 minutes... pour une présentation n'en durant qu'une dizaine au final et que certains n'ont pas pu voir en raison d'un écran noir, sans parler du fait que tout était en anglais sans traduction. Pour les retardataires ayant eu une panne de réveil et souhaitant obtenir l'accessoire de dos Bananeverine en peluche qui sera distribué ultérieurement, sachez que l'île a été retirée et aurait dû faire son retour à 15h00 ce 11 août, mais n'est toujours pas disponible, donc wait & see. Comme prévu, la Saison 4 du Chapitre 5 y a été dévoilée et sans surprise fera bien intervenir Doctor Doom. Avant de visionner sa bande-annonce ci-dessous, un peu de contexte.

Ce samedi soir à 20h00, le pipeline reliant Redline Rig à Brutal Breachhead aurait dû alimenter le Léviathan de Mégalo Don en Nitro si son plan s'était bien passé. Sauf que Fatalis (son logo est apparu sur place) a provoqué une surcharge faisant littéralement exploser toute la canalisation et l'entrée de l'usine, révélant alors... la Boîte de Pandore ! Cette dernière avait pour rappel été détruite à la suite du mini-évènement de la Saison 2 faisant intervenir la statue d'Arès, provoquant la tempête ayant mené le Gang des friches sur l'île. Comment s'est-elle donc retrouvée là ? Bonne question... Oui, le lore et la narration sont hélas loin de ce qui se faisait par le passé pour nous faire comprendre le peu de contenu narratif disponible.

Quoi qu'il en soit, le Docteur Fatalis se montre donc au grand jour pour accaparer les pouvoirs de la Boîte de Pandore, comme le montre le début de la bande-annonce de la Saison 4 : Jugement fatal. Vous noterez que le nom a été choisi pour faire référence à celui du personnage en français, tandis qu'en anglais elle est intitulée Absolute Doom. Il s'agira donc de la deuxième dédiée entièrement à Marvel, la précédente étant la Saison 4 : Le Nœud du Conflit (Nexus War) du Chapitre 2 qui avait fait fort avec Galactus. Contrairement à cette dernière, le Passe de combat ne sera pas réellement uniquement constitué de personnages des comics puisque deux d'entre eux seront simplement des inspirations, plutôt réussies d'ailleurs.

Pour commencer, Jones va se la jouer Captain America, dont le bouclier fera partie des équipements de cette saison, pouvant être lancé sur les ennemis. Le héros ayant déjà eu droit à sa skin en 2020 dans la boutique, cela n'a rien d'étonnant, surtout qu'elle revient régulièrement. Le second n'est autre que Bananeverine, que nous voyons sortir de son bain à la manière de Hugh Jackman dans X-Men Origins: Wolverine. La séquence prend d'ailleurs place dans le bunker de l'Arme X déjà utilisé dans le cadre des quêtes de Magnéto. Dans ce dernier, nous pouvions voir une peau de banane dans l'une des cuves, d'où la création de cette nouvelle variante de Banane (Peely). Après avoir sorti d'affilée deux variantes du Mutant ces dernières semaines, nous pouvons comprendre qu'Epic Games ait préféré cette option.

Outre Captain Jonesy et Bananeverine, le Passe de combat inclura également Gwenpool, qui sera déverrouillée instantanément à l'achat, War Machine, Emma Frost, Mystério et la Black Panther de Shuri. Qui de Doctor Doom ? Eh bien, il fera office de personnage bonus à débloquer en remplissant des quêtes plus tard dans la saison en septembre. Il faudra donc patienter avant de pouvoir s'amuser en l'incarnant. Pour ne pas changer, l'acquisition de ce pass coûtera 950 V-Bucks. Vous noterez que Hope va arborer une toute nouvelle apparence, à voir de quelle manière il sera possible de l'obtenir. Miaousclé va lui se la jouer Dents-de-sabre (Sabretooth). Le Disney Park Blog évoque de son côté un certain Fishpool, il faut donc s'attendre à ce que Poiscaille (Fishstick) y passe aussi.

La vidéo met également en avant plusieurs X-Men, à commencer par Cyclope, Colossus et Jubilé, qui viennent d'être ajoutés dans la boutique, tous les trois arborant leur tenue de X-Men '97. Un pack les regroupant avec leurs accessoires de dos et pioches, un revêtement, ainsi que deux emotes est vendu 3 800 V-Bucks au lieu de 6 300 et va rester disponible jusqu'au 21 août à 1h59. Les skins de chaque personnage sont aussi proposées séparément dans des packs à 2 000 V-Bucks pour Cyclope et Colossus, et 1 500 V-Bucks pour Jubilé. Étrangement, sa pioche Batte à lumière cinétique n'est pas incluse et doit être achetée 800 V-Bucks à part dans ce cas. Et puisque nous en sommes à parler de la boutique et de Marvel, Deadpool (crayonné) et Wolverine (crayonné) inspirés du dernier long-métrage sont encore disponibles jusqu'au 13 août à 1h59 avec un pack à 3 600 V-Bucks au lieu de 7 600. Les tenues Corbeaupool et Câlinpool, ainsi que divers autres éléments en lien avec cet excentrique anti-héros sont également présents. Nous pouvons aussi apercevoir Rogue, Cable, la Terreur étoilée et bien d'autres personnages de l'univers Fortnite lors de l'affrontement des deux camps. Espérons que cette saison soit aussi réussie que sa bande-annonce.

Nous pourrons utiliser l'arsenal de War Machine, les bottes et gantelets d'Iron Man, les griffes de Bananeverine et celles de Shuri, les gants de Doom, le fusil d'assaut à énergie Stark qui fera son retour et un micro pistolet-mitrailleur double, entre autres. Le trailer montrant Gwenpool brandissant ses katanas pendant le passage cinématique, il est possible qu'ils soient également utilisables.

En termes de nouveaux lieux, la vidéo nous montre notamment une prison entourée d'eau qui semble située dans la région de Pleasant Piazza. Est-ce que le village va disparaître pour lui laisser sa place ? Et ce n'est clairement pas Doom qui en est à l'origine, puisque nous le voyons faire s'échapper Mystério d'une cellule pour renforcer ses rangs. Le logo semble représenter un aigle avec un bouclier, il serait donc logique que nous ayons affaire au SHIELD. Des hélicoptères sont d'ailleurs vus survolant cette prison, il se pourrait donc que le Choppa fasse son retour et puisse de nouveau être piloté.

Les courts de tennis de Classy Court vont eux laisser leur place à une statue à quatre visages de Doom, avec dans la partie montagneuse au nord-est le château de ce dernier. Il faut donc s'attendre à voir Slumberyard rayé de la carte. Le climat va d'ailleurs s'y réchauffer puisqu'il n'y a plus de neige à ces endroits dans la vidéo, qui devrait donc se limiter au Grand Glacier. Un village à l'architecture rappelant la Latvérie sera également présent, sans doute dans les parages pour bien compléter l'ensemble.

La date de sortie de cette Saison 4 : Jugement fatal dans Fortnite est fixée au vendredi 16 août à 5h00, l'heure ayant récemment été avancée, sans doute en prévision d'une longue maintenance.

Mise à jour (16h00) : l'île Disney Horizons Live est de nouveau disponible.

