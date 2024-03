Fortnite : main titanesque, Boîte de Pandore et petite Odyssée disponibles, préparant le terrain pour la Saison 2 du Chapitre 5

Les nouveautés ne manquent pas actuellement au sein de Fortnite et il y en a pour tous les goûts, entre la Saison 2 du jeu de rythme Fortnite Festival avec Lady Gaga, la pêche dans LEGO Fortnite, le mode Contre-la-montre dans Rocket Racing et l'arrivée mardi dernier des LEGO Islands sous UEFN avec pour commencer LEGO Raft Survival et LEGO Obby Fun. Pour autant, le Battle Royale n'est clairement pas oublié et a commencé a teasé plus sérieusement sa prochaine saison attendue le 8 mars depuis la mise à jour 28.30, même s'il y avait d'ores et déjà de la narration environnementale allant dans ce sens auparavant. Si vous aimez la Grèce, vous devriez apprécier ce qui se profile ! Ci-dessous, nous évoquerons principalement le contenu actuellement présent en jeu en plus de quelques leaks qui seront précisés.

Suite au Big Bang, nous nous sommes donc retrouvés sur la nouvelle île Helios (les différentes maps ont toujours eu des noms grecs), plongés dans une lutte entre les Subversifs (The Underground) et l'Ordre (The Society), qui avait capturé Banane. Ce n'est que depuis la fin de semaine dernière que des objectifs ont été ajoutés visant à sauver ce dernier, ce qui a été effectué hors champ par Jones vengeur, en témoigne l'écran de chargement offert en récompense. D'ailleurs, ce sont les autres wallpapers débloqués dans le Passe de combat qui montrent très brièvement ce qu'il a vécu ces derniers mois. Rien de bien fou, il faut bien l'avouer, mais c'était sans doute pour temporiser et préparer la suite.

Parmi les nouveaux personnages introduits, nous avons été confrontés à la flamboyante Valéria, dont l'apparence stygienne n'est pas anodine, cet adjectif étant relatif au Styx, le fleuve des Enfers dans la mythologie grecque (personnifié par une déesse, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse à présent). Cette dernière était à la recherche de la Boîte de Pandore ! Vous avez sans doute remarqué à travers la carte la présence de zones avec un télescope et quelques caisses, mais aussi un livre montrant clairement ce coffret légendaire renfermant tous les maux du monde. L'écran de chargement Valéria flamboyante met d'ailleurs clairement tout cela en avant. Si vous connaissez la légende, elle raconte qu'après avoir été ouverte, libérant de multiples fléaux sur le monde, puis refermée, il ne restait qu'une chose au fond : l'espoir. En anglais, cela donne Hope, la leader des Subversifs et sœur de Valéria.

Le patch 28.30 avait également fait apparaître un personnage inédit à Ruined Reels au centre de la map, l'énigmatique Odyssée. Ce n'est que cette semaine qu'ont été ajoutées des quêtes la concernant avec notamment le récit annexe de la mosaïque. Durant trois jours consécutifs, nous avons dû « enquêter » sur cette dernière, rassemblant en particulier ces éléments centraux représentant les trois têtes de Cerbère. Pour obtenir le fond d'écran associé qui avait été teasé par Epic Games, il faut néanmoins récupérer 300 tesselles et achever 20 étapes de quête avant de le recevoir, ce qui demande pas mal de parties.

En conclusion du récit, une phrase importante a été prononcée par Odyssée, précisant ses liens avec Valéria :

Il y a une femme en qui je pensais trouver une âme sœur. Valéria. Mais elle convoite le pouvoir, pas le savoir.

En parallèle de ça, juste à côté de Ruined Reels, des failles ont commencé à apparaître, avec un tremblement de terre survenant chaque heure. Ces dernières se sont ensuite remplies de magma. À quoi est-ce que cela rimait ? Eh bien, outre les leaks qui ont divulgué la surprise avant l'heure, l'une des dernières étapes de la quête spoilait la présence d'une « main », avant que l'intitulé ne soit modifié.

À partir de ce samedi 2 mars à 19h00, un tremblement de terre était même perceptible depuis le bus à chaque début de partie. C'est à 20h00, heure française, qu'un mini-évènement a eu lieu en jeu, faisant sortir du cratère une main titanesque au bout de laquelle était attachée la Boîte de Pandore, à la taille tout aussi démesurée. L'objectif implicitement fixé à la communauté était alors de briser les chaînes la retenant, mais la barre de santé était pensée pour durer un moment, et ce à travers l'ensemble des parties jouées. Nous serions curieux de savoir combien de millions de points de vie elle disposait. Un bug a pu être rencontré par certains joueurs, montrant le résultat avec le coffre ouvert et un tourbillon géant s'en échappant. Il aura toutefois fallu attendre ce dimanche 3 mars vers 18h47 pour que les chaînes se brisent, libérant le contenu de la boîte. Visiblement, des âmes étaient retenues à l'intérieur... À priori, rien de plus ne devrait survenir ces prochains jours en termes de changements à travers l'île, mais nous garderons l'œil ouvert.

Vous l'aurez compris, la Saison 2 du Chapitre 5 de Fortnite va mettre en scène d'une manière ou d'une autre la mythologie grecque. Avec le départ en septembre dernier de Donald Mustard, qui était le maître du lore, c'est Charlie Wen qui a pris sa succession en tant que Chief Creative Officer. Et comme de par hasard, c'est à lui que nous devons le design de Kratos dans le tout premier God of War de 2005. Autant dire qu'il est familier avec le sujet. Les fans, dont nous faisons partie, espèrent que la skin du dieu de la guerre qui avait été mise en vente en décembre 2020 fasse son retour dans la boutique pour l'occasion, voire qu'une inédite avec son ancienne apparence, plus en adéquation avec cette thématique, soit incluse dans le Passe de combat en guise de collaboration. Un récent sondage l'évoquait d'ailleurs parmi les possibilités. Après tout, de nombreux dieux et créatures devraient faire leur arrivée sur l'île d'ici peu.

D'une part, l'affiche présente à l'entrée de Ruined Reels est intitulée « The Odyssey Six » avec la mention « coming soon » dépeignant une ombre que nous devinons être Jonesy, avec en fond un temple perché sur une montagne, qui évoque évidemment l'Olympe. Il pourrait s'agir d'un nouveau groupe de personnages incluant Odyssée et qui ferait office de skins pour le Passe de combat aux côtés d'autres, collaboratives ou non, puisque toutes les dernières saisons (OG mis à part) en ont eu droit à huit. De plus, Odyssée devrait être offerte en tant que récompense de jeu classé à en croire les leaks, avec le rang se reflétant au travers de différents styles.

D'autre part, l'orbe géant sur la face avant de la Boîte de Pandore fait apparaître successivement huit constellations imaginaires qui peuvent être reliées à Zeus (éclair), Cerbère (tête de canidé), Poséidon (le trident), Aphrodite (un cœur), Méduse (losange en guise de tête avec les serpents au-dessus), Artémis ou Apollon (l'arc), Ares (forme de casque) et Thanatos ou Hadès. Concernant la dernière, il y a juste une faible ressemblance avec l'un des quatre panneaux également situés à l'avant de la boîte, où figurent de droite à gauche Ares, Zeus, Hadès ou Thanatos (dans tous les cas, c'est un personnage lié à la mort) et Cerbère.

Enfin, le vice-président et cofondateur d'Epic Games Mark Rein y a été de son petit teasing en indiquant un mot clé lié à la Saison 2 : « Wings », soit « ailes » en français. Les créatures ailées ne manquent pas dans la mythologie grecque, à commencer par Pégase. Pouvons-nous espérer des montures volantes en lieu et place des véhicules motorisés ? Wait & see. Voilà, vous savez désormais tout concernant les récents développements narratifs de Fortnite.

