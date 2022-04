Fortnite : une skin de Moon Knight disponible et une série de comics La Guerre zéro en collaboration avec Marvel annoncée

Les ajouts de skins collaboratives dans Fortnite ne faiblissent pas et, en plus de celles du Wu-Tang Clan, c'est à nouveau un personnage de l'univers Marvel qui a fait irruption dans la boutique ces derniers jours, Moon Knight. À l'affiche de la série du même nom sur Disney+ avec Oscar Isaac dans le rôle-titre, le justicier schizophrénique dispose de son apparence de base et du style Monsieur Knight, peut attaquer à l'aide de la pioche Fléchettes en croissant de lune et est équipé de l'accessoire de dos Cape de Moon Knight.

Mais ça ne s'arrête pas là en ce qui concerne le partenariat entre Epic Games et Marvel, puisqu'une nouvelle série de comics a été dévoilée, intitulée Fortnite x Marvel : la Guerre zéro. Disponible en boutique physique ou au format numérique dans l'appli Marvel Comics et Marvel Unlimited (une fois tous les numéros parus), cette histoire en cinq parties mettra notamment en scène Spider-Man, Wolverine et Captain Marvel, mais aussi L'Onirisme, La Fondation et Jonesy, en quête d'un fragment du Point Zéro.

Vous trouverez ci-dessous les dates de parution des 5 numéros, ainsi que les bonus in-game débloqués, qui seront plus tard ajoutés à la boutique sauf mention d'exclusivité :

Numéro 1 : 8 juin 2022 - Tenue basée sur Spider-Man ;

Numéro 2 : 13 juillet 2022 - Revêtement basé sur Iron Man ;

Numéro 3 : 17 août 2022 - Pioche basée sur Wolverine ;

Numéro 4 : 31 août 2022 - Aérosol basé sur Fortnite x Marvel : la Guerre zéro (exclusif au comics) ;

Numéro 5 : 28 septembre 2022 - Écran de chargement basé sur Fortnite x Marvel : la Guerre zéro (exclusif au comics) ;

Bonus : une tenue pour les possesseurs des 5 éléments cosmétiques précédemment cités.

Vous pouvez d'ailleurs déjà précommander votre exemplaire à la Fnac du premier numéro au prix de 4,90 €.

