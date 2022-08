Fortnite : l'évènement Fierté royale de retour avec la mise à jour 21.50, mais dite adieu au mode Imposteurs, une skin de Dreamer disponible

Après deux semaines bien chargées, la collaboration entre Fortnite et Dragon Ball Super a pris fin ce mardi, même s'il est toujours possible de trouver le Kaméhaméha et le Nuage magique. Vous pouvez toujours vous consoler en embrassant la Lumière avec les skins Destiny 2 et le contenu associé inspiré par la licence de Bungie. Pas de temps mort pour autant du côté d'Epic Games, qui fait revenir la Fierté royale avec sa mise à jour 21.50 lancée hier, toujours dans le cadre de son Chapitre 3 - Saison 3, Relax, un évènement qui célèbre pour rappel les communautés LGBTQIA+. Les nombreuses nouveautés du mode Créatif et les rares à destination du Battle Royale peuvent être consultées en pages 3 et 4, le mode Imposteurs ayant été retiré.

Une île a été créée pour l'occasion, dont les détails sont à retrouver en page 2, de même que les différentes quêtes « Jouez à votre façon » introduites en parallèle. Une skin DC de Dreamer fait elle son arrivée pour l'occasion. Si vous ne la connaissez pas, Nia Nal (son nom civil) provient des séries CW de l'Arrowverse où elle était la première super-héroïne transsexuelle du petit écran, et a ensuite intégré les comics. Il sera possible de l'obtenir lors de la Coupe Dreamer ou en l'achetant directement en boutique.

Embarquez à bord du bus de combat de la Fierté royale, rejoignez-nous et célébrons ensemble l'amour, la compréhension, la tolérance, et toutes les couleurs qui composent la communauté Fortnite. La Fierté royale est de retour pour célébrer notre communauté LGBTQIA+ à partir du 1er septembre 2022 à 2h00 CEST !

DÉCOUVREZ LA CROISÉE DES FIERTÉS Bienvenue à la Croisée des fiertés ! Créée par l'équipe de 3D Lab, cette île lumineuse et colorée est tout simplement incontournable. Détendez-vous sur la plage ou prenez la pose au studio de fortographie. Si vous avez envie d'un peu de compétition amicale, des mini-jeux sont disponibles sur l'île. Faites des courses de kart ou participez au Tournobstacles pour obtenir des points de style arc-en-ciel que vous pourrez utiliser pour déverrouiller des sillages et des titres pour exprimer votre personnalité. Et tant que vous êtes là, essayez de trouver les secrets de Nia Nal, la superhéroïne de DC aussi connue sous le nom de Dreamer ! Vous pouvez trouver la Croisée des fiertés dans le menu Découvrir ou en utilisant le code d'île 0487-8528-5944. JOUEZ À VOTRE FAÇON Soyez vous-même. Être soi-même, ça veut aussi dire jouer à sa façon ! Rendez-vous à la Croisée des fiertés pour accomplir les quêtes Jouez à votre façon afin d'obtenir la pioche gratuite Kaléidobroyeur et bien plus. SUIVEZ VOS RÊVES - DREAMER S'ÉVEILLE DANS FORTNITE ! « Il est important de pouvoir parler de qui on est, c'est ça qui nous rendra plus forts ! » – Dreamer (Supergirl, saison 4, épisode 19) Journaliste intrépide le jour, superhéroïne la nuit, Nia Nal, aussi connue sous le nom de Dreamer dans l'univers DC, débarque dans Fortnite ! Dreamer a le pouvoir de canaliser l'énergie des rêves et de prédire l'avenir. Personne ne peut s'opposer à elle, dès lors qu'elle vit son rêve et s'efforce de protéger le monde des dangers futurs ! COUPE DREAMER Libérez le héros qui est en vous et préparez-vous pour la coupe Dreamer, qui aura lieu dans toutes les régions le 6 septembre 2022 ! Affrontez d'autres joueurs dans ce tournoi Zéro construction en section et tentez de gagner la tenue Dreamer avant qu'elle n'arrive dans la boutique d'objets. Les joueurs doivent avoir activé l'A2F sur leur compte Epic et doivent avoir un compte de niveau 50 pour participer. Vous pouvez consulter votre niveau dans l'onglet Carrière du jeu. Pour la liste complète des conditions de participation à la coupe, veuillez consulter le règlement officiel de la Coupe Dreamer. Saviez-vous que… Nicole Maines, l'actrice qui joue Dreamer, a également écrit le comics ? Vous pouvez la regarder jouer à Fortnite avec Chica sur Twitch à 3h00 (CEST) le 9 septembre 2022. AFFICHEZ FIÈREMENT VOTRE STYLE AVEC LES OBJETS GRATUITS DE LA FIERTÉ ROYALE À partir du 1er septembre à 2h00 (CEST), rendez-vous dans la boutique d'objets pour obtenir les objets de la Fierté royale gratuitement ! Emote Gadin : faites bonne figure.

: faites bonne figure. L'émoticône Union des cœurs : cœur teinté.

: cœur teinté. Aérosol Souvenirs chromatiques : laissez votre empreinte... et un souvenir.

: laissez votre empreinte... et un souvenir. Musique de salon Fierté de s'affirmer : fêtez la Fierté royale 2022 en musique.

: fêtez la Fierté royale 2022 en musique. Écran de chargement Mazy et les échos : amis, alliés... famille. Illustration par Sophie Campbell.

Lil Nas X ;

Todrick Hall ;

King Princess ;

Kim Petras ;

Lady Gaga ;

Ainsi que d'autres artistes LGBTQIA+ Internationaux. CÉLÉBREZ AUSSI SUR L'EPIC GAMES STORE La Fierté royale n'est pas cantonnée à Fortnite ! À partir du 5 septembre, rendez-vous sur l'Epic Games Store pour découvrir des jeux sélectionnés spécialement pour cet évènement.

Pour terminer, le Pack du Club de septembre a été présenté, avec en vedette Insensible. Si vous n'avez pas encore souscrit à l'abonnement au Club de Fortnite, sachez qu'une skin de Wolverine peut encore être récupérée jusqu'à 1h59 ce 1er septembre.

Avantages du Club de Fortnite : Pack du Club de septembre ;

Passes de combat du Chapitre 3 - Saison 3 et du Chapitre 3 - Saison 4 ;

1 000 V-Bucks par mois ;

Pack du Club d'août (disponible jusqu'au 1er septembre à 1h59 CEST). L'ensemble En fuite a une nouvelle complice... Eh non, ce n'est pas du bluff : Insensible fait place nette dans le pack du Club de septembre 2022. Ce pack sera disponible pour tous les abonnés du Club de Fortnite le 1er septembre 2022 à 2h (CEST) environ ! PACK DU CLUB DE SEPTEMBRE : UN VÉRITABLE ATOUT EN MAIN Insensible sait tirer son épingle du jeu dans chaque situation grâce à une multitude de tenues. Parcourez votre casier et faites votre choix parmi divers masques représentant chacun une couleur de cartes à jouer (cœur, carreau, trèfle et pique). Aussi, pourquoi ne pas changer de figure ? Jouez une figure avec l'accessoire de dos Carte à jouer (compris dans le pack du Club) et choisissez entre les styles Roi de carreau et Reine de cœur dans votre casier (elles tournent lorsque vous ouvrez un coffre !). De plus, signez vos crimes grâce à la pioche Stylet trancheur. Mais revenons un instant aux tenues : le revêtement Tirage de cœur vous en change automatiquement à chaque élimination. Après le jeu, la musique : retrouvez la musique du salon L'Arnaqueuse insensible dans le pack du Club de septembre.

AUTRES AVANTAGES DU CLUB DE FORTNITE : PASSES DE COMBAT DES SAISONS 3 ET 4, DES V-BUCKS MENSUELS ET LE PACK DU CLUB D'AOÛT PASSES DE COMBAT DU CHAPITRE 3 - SAISON 3 ET DU CHAPITRE 3 - SAISON 4 Les abonnés du Club de Fortnite reçoivent toujours un accès instantané au Passe de combat de la saison en cours. Cela signifie que ceux qui s'abonnent pendant le Chapitre 3 - Saison 3 reçoivent automatiquement le Passe de combat de cette saison. Si vous avez déjà acheté le Passe de combat du Chapitre 3 - Saison 3 avant de vous abonner, vous recevrez un remboursement unique de 950 V-Bucks sur votre compte. Après le lancement du Chapitre 3 - Saison 4, les abonnés recevront automatiquement son Passe de combat ! 1 000 V-BUCKS PAR MOIS Les abonnés du Club de Fortnite reçoivent également 1 000 V-Bucks chaque mois, au jour de leur date de facturation* ! Si vous vous abonnez le 26 août 2022, vous recevez automatiquement 1 000 V-Bucks. Puis, si vous maintenez votre abonnement, vous recevrez vos prochains V-Bucks mensuels le 26 septembre 2022, le 26 octobre 2022, et ainsi de suite (NDLR, l'article du site officiel date du 26 août). Rappel : comme vous recevez ces V-Bucks au jour de votre date de facturation, leur obtention n'est pas liée à la sortie du Pack du Club mensuel. *Des frais d'abonnement de 11,99 € seront débités chaque mois jusqu'à annulation. Vous pouvez annuler à tout moment.

Et comme vous l'avez lu, le Chapitre 3 - Saison 4 n'est plus très loin et devrait sortir le 18 septembre si rien ne change. Des V-Bucks sont en vente sur Amazon si besoin.