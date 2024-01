Fortnite : Solid Snake s'infiltre enfin dans le Battle Royale avec la mise à jour 28.10, voici comment l'obtenir

Le Chapitre 5 de Fortnite et sa Saison 1 Subversion ont été lancés au début du mois de décembre et, hormis le contenu pour la Fête hivernale 2023 et une mise à jour non numérotée servant à apporter des modifications avant que les développeurs partent en congés, le Battle Royale n'avait pas évolué. C'est donc avec grand plaisir que nous avons accueilli ce mardi le patch 28.10, qui a comme promis retiré une partie de la neige de la carte et a débloqué une série d'objectifs permettant d'enfin obtenir Solid Snake au sein du Passe de combat, avec qui plus est une apparence alternative Old Snake tirée de Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots. Une courte bande-annonce se terminant bien brusquement a même été mise en ligne par Konami pour l'occasion.

En plus de ça, les joueurs ayant farmé leur Battle Pass peuvent accéder aux Styles de super niveau pour les skins de Hope, Oscar, Nisha, Montaigu et Valéria (pauvre Peter Griffin, mis de côté). Vous trouverez ci-dessous le détail des nouveautés communiquées, dont la manière de débloquer Solid Snake. Notez également que divers personnages supplémentaires sont apparus à travers la map.

Peu de gens sont aussi qualifiés que Solid Snake, le maître incontesté de la furtivité en opérations secrètes, pour infiltrer les bases de l'Ordre. Accomplissez les quêtes du Passe de combat Big Bang de Solid Snake dès maintenant pour déverrouiller la tenue Solid Snake et ses accessoires ! Ne vous contentez pas d'incarner Solid Snake, battez-vous comme lui avec du camouflage et une boîte de reconnaissance... Le dispositif de camouflage optique et les boîtes en carton vous attendent sur l'île de Battle Royale ! Celui qui contrôle le champ de bataille contrôle l'histoire. L'écran de chargement Espion à l'affût. DISCRÉTION ET CAMOUFLAGE : LE DISPOSITIF DE CAMOUFLAGE OPTIQUE ET LA BOÎTE EN CARTON Un appareil électronique qui rend son utilisateur pratiquement invisible pendant une courte durée. Maîtrisez la discrétion avec le dispositif de camouflage optique. Cet objet a un délai de récupération mais peut être utilisé un nombre de fois illimité pour vous aider dans vos stratégies d'infiltration ! Il est impossible d'attaquer tant que le dispositif de camouflage optique est actif, mais vous pouvez le désactiver en le lâchant, en changeant d'objet équipé ou en le désactivant manuellement. Désactiver l'objet déclenche une impulsion électromagnétique qui inflige des dégâts aux boucliers ennemis et immobilise les véhicules proches ! Les dispositifs de camouflage optique se trouvent dans le butin au sol et les coffres. Vous pouvez aussi en acheter à Solid Snake contre des lingots. De nombreuses boîtes d'agrumes ont été retrouvées dans un entrepôt de Ship it! Express. Elles sont désormais éparpillées sur l'île et pourraient servir à un éventuel agent des forces spéciales pour se camoufler... Cachez-vous sous une boîte en carton pour vous fondre dans l'environnement ! Vous pouvez même vous déplacer sans en sortir. Les boîtes en carton se trouvent dans le butin au sol et les coffres. Vous pouvez aussi en acheter à Solid Snake contre des lingots. SNAKE ! SNAAAAKE ! Trouvé ! Vous pouvez déverrouiller la tenue Solid Snake dès maintenant dans le Passe de combat Big Bang. Accomplissez les quêtes du Passe de combat de Solid Snake pour déverrouiller sa tenue et ses accessoires. Vous pouvez baisser ou relever les lunettes de Snake. PAGE 1 DES QUÊTES DE SOLID SNAKE Accomplissez quatre quêtes de la page 1 pour déverrouiller la tenue Solid Snake et les quêtes de la page 2 ! Les quêtes de la page 1 peuvent être accomplies dans l'ordre de votre choix. Se cacher dans une boîte en carton pendant 10 s - Assurez-vous bien qu'ils ne vous voient pas. Déverrouille l'écran de chargement Espion à l'affût.

- Assurez-vous bien qu'ils ne vous voient pas. Déverrouille l'écran de chargement Espion à l'affût. Infligez 250 points de dégâts à des adversaires à moins de 10 m - Essayez de vous souvenir de vos techniques de combat rapproché. Déverrouille la pioche Couteau paralysant.

- Essayez de vous souvenir de vos techniques de combat rapproché. Déverrouille la pioche Couteau paralysant. Infligez 50 points de dégâts à des adversaires avec des explosifs - Le son des explosifs peut alerter vos ennemis, alors faites attention. Déverrouille l'aérosol Solid de profil.

- Le son des explosifs peut alerter vos ennemis, alors faites attention. Déverrouille l'aérosol Solid de profil. Infligez 500 points de dégâts à des adversaires avec des fusils d'assaut - J'aime pas gâcher des balles. Déverrouille l'emote !.

- J'aime pas gâcher des balles. Déverrouille l'emote !. Détruisez 2 caméras de surveillance ou tourelles - Une caméra de surveillance ? Déverrouille une icône de bannière. La pioche Couteau paralysant, l'aérosol Solid de profil, l'emote ! et l'icône de bannière !. PAGE 2 DES QUÊTES DE SOLID SNAKE Accomplissez les quêtes de la page 2 dans l'ordre de votre choix. Accomplissez toutes les quêtes de la page 2 pour déverrouiller le style Old Snake de la tenue Solid Snake ! Infligez 2 500 points de dégâts à des adversaires avec une arme dotée d'un silencieux - Pour le matériel et l'équipement, SP ? Déverrouille l'écran de chargement Avantage tactique.

- Pour le matériel et l'équipement, SP ? Déverrouille l'écran de chargement Avantage tactique. Utilisez le dispositif de camouflage optique 3 fois - Objectif : rester en vie. Déverrouille l'accessoire de dos Metal Gear Mk. II.

- Objectif : rester en vie. Déverrouille l'accessoire de dos Metal Gear Mk. II. Utilisez une cachette dans 5 parties - On est jamais trop entraîné pour l'infiltration. Déverrouille l'émoticône Caché ?.

- On est jamais trop entraîné pour l'infiltration. Déverrouille l'émoticône Caché ?. Participez à l'ouverture de 3 chambres fortes ou au piratage de 3 coffres lors d'un braquage de train - Aucun système ne peut vous résister ! Déverrouille le planeur Slider.

- Aucun système ne peut vous résister ! Déverrouille le planeur Slider. Infligez des dégâts à 10 adversaires avant qu'ils ne vous en infligent - Vous n'êtes pas mauvais. Déverrouille le revêtement Couleurs de Snake. L'accessoire de dos Metal Gear Mk. II, l'émoticône Caché ?, le planeur Slider et le revêtement Couleurs de Snake. Si vous avez acheté le Passe de combat Big Bang, les quêtes de Solid Snake sont disponibles dès maintenant sur la page des quêtes ! Les quêtes seront disponibles jusqu'au 8 mars 2024 à 8h00 (CET). (L'achat du Passe de combat est nécessaire pour accomplir les quêtes de Solid Snake.) L'écran de chargement Avantage tactique. AUTRES NOUVEAUTÉS DE LA MISE À JOUR 28.10 : LE LANCE-MISSILES ANVIL EST DE RETOUR Un TrailSmasher vous pourchasse ? Une voiture de sport vous échappe ? Changez le cours du combat avec le lance-missiles Anvil réintroduit ! Verrouillez le véhicule cible et tirez une roquette dans sa direction. Ça va secouer. Le lance-missiles Anvil se trouve dans le butin au sol et les coffres. Vous pouvez également en acheter à Mécha de l'Ombre contre des lingots. STYLES DE SUPER NIVEAU DU PASSE DE COMBAT BIG BANG Vous voulez donner encore plus de style à l'Ordre ? Vous préférez Hope ? Avec la mise à jour 28.10, les styles de super niveau ont été ajoutés aux récompenses bonus du Passe de combat Big Bang ! Dépassez le niveau 150 pour commencer à déverrouiller les styles expressionniste, coloriste et mosaïste des tenues Oscar, Nisha, Montaigu, Valéria et Hope. CHANGEMENTS D'ÉQUILIBRAGE Nous avons surveillé attentivement les données de jeu de Battle Royale et écouté les retours de la communauté et nous sommes d'accord pour dire que des ajustements de l'équilibrage sont nécessaires. Voici la liste des modifications d'équilibrage de la mise à jour 28.10 : La vitesse des balles, les dégâts et les dégâts des tirs dans la tête du fusil d'assaut Exécuteur ont été légèrement augmentés. La perte de hauteur de la balle en vol a également été réduite. Ce fusil d'assaut n'était pas à la hauteur des autres armes disponibles et avait besoin d'un petit coup de main.

La perte de hauteur de la balle en vol a également été réduite. Ce fusil d'assaut n'était pas à la hauteur des autres armes disponibles et avait besoin d'un petit coup de main. La vitesse des balles du fusil de sniper Faucheur a été légèrement réduite et la perte de hauteur de la balle en vol a été augmentée, car nous trouvions que le Faucheur était un peu trop facile à utiliser et difficile à contrer.

et la perte de hauteur de la balle en vol a été augmentée, car nous trouvions que le Faucheur était un peu trop facile à utiliser et difficile à contrer. La précision générale du pistolet-mitrailleur Hyper a été augmentée en réduisant la dispersion des balles. Comme pour le fusil d'assaut Exécuteur, ce pistolet-mitrailleur avait besoin d'un peu d'aide pour être au niveau des autres options.

en réduisant la dispersion des balles. Comme pour le fusil d'assaut Exécuteur, ce pistolet-mitrailleur avait besoin d'un peu d'aide pour être au niveau des autres options. Les dégâts nécessaires pour faire vaciller un joueur portant un bouclier balistique ont été légèrement réduits. Cet équipement était souvent trop puissant comparé aux autres, en particulier dans Zéro construction.

Cet équipement était souvent trop puissant comparé aux autres, en particulier dans Zéro construction. La vitesse du cercle de la tempête, la vitesse de sprint et la régénération d'énergie ont été modifiées pour correspondre aux valeurs utilisées pendant le Chapitre 4. Ces anciennes valeurs correspondent mieux au rythme idéal du mode Battle Royale actuel. Nous continuerons à surveiller les données et à écouter les retours de la communauté afin de faire d'autres ajustements si nécessaire. REMARQUES SUR LES MODES COMPÉTITIFS Le dispositif de camouflage optique, la boîte en carton et le lance-missiles Anvil ne sont pas disponibles lors des tournois.

La Fortnite Championship Series 2024 commence bientôt ! Consultez cet article pour en savoir plus. CORRECTIONS DE BUGS MAJEURS Correction d'un problème qui éliminait parfois les joueurs de manière aléatoire lorsqu'ils marchaient au bord des falaises de Snooty Steppes.

Correction d'un problème qui déplaçait le réticule dans la mauvaise direction lorsqu'un joueur utilisait le viseur d'un fusil de sniper pendant une glissade.

Correction d'un problème qui orientait le joueur dans la mauvaise direction lorsqu'il utilisait la même emote qu'un autre joueur proche.

