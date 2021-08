Fortnite : la skin Superman, ses accessoires et sa variante sombre enfin disponibles, voici comment les débloquer gratuitement

Face à l'invasion extraterrestre, il est difficile d'imaginer meilleur secours que celui de l'homme d'acier en personne. Heureusement pour l'île, ses quêtes du Passe de combat sont disponibles dès à présent, proposant une mission pour restaurer les souvenirs perdus de Clark Kent et déverrouiller son ensemble héroïque. Entrez aujourd'hui dans la peau du plus célèbre des Kryptoniens.

Quêtes de Superman et super récompenses

Incluses dans le Passe de combat du Chapitre 2 - Saison 7, les quêtes de Superman (et les récompenses qui vont avec) sont détaillées ci-dessous. Lors de ces quêtes, vous ferez même équipe avec Batman en armure et Beast Boy pour découvrir qui a volé les souvenirs de Clark Kent.



(Remarque : il n'est pas nécessaire d'utiliser des étoiles de combat pour déverrouiller les récompenses.)





Quêtes de Superman :

Accomplir 1 quête de Clark Kent, Batman en armure ou Beast Boy

Commencez par découvrir ce qui est arrivé aux souvenirs de Clark Kent. Déverrouille l'émoticône C'est un travail pour...

Accomplir 3 quêtes de Clark Kent, Batman en armure ou Beast Boy

Clark Kent doit plonger au plus profond de lui-même pour éclairer son passé. Déverrouille l'aérosol Emblème de Superman.

Accomplir 5 quêtes de Clark Kent, Batman en armure ou Beast Boy

Clark Kent se souvient enfin qu'il est Clark Kent... et Superman ! Déverrouille la tenue Clark Kent.

Planer à travers 3 anneaux en tant que Clark Kent

Ses pouvoirs commencent enfin à lui revenir. Déverrouille l'accessoire de dos Le Daily Planet.

Utiliser une cabine téléphonique en tant que Clark Kent

Ses pouvoirs sont de retour grâce à votre aide. Plus qu'à se rendre dans une cabine téléphonique pour se mettre en tenue !



Cette quête déverrouille l'emote intégrée Identité secrète, qui permet à Clark Kent de se transformer en Superman et inversement. (Les joueurs peuvent aussi déterminer dans leur casier s'ils veulent commencer leurs parties en étant Superman !) Cette quête déverrouille également l'accessoire de dos Cape de Superman.

Des quêtes épiques pour toujours plus de récompenses

Vous pouvez déverrouiller encore plus de récompenses pour Superman en accomplissant un certain nombre de quêtes épiques du Chapitre 2 - Saison 7 ! En plus de ces nouveaux objets, ces récompenses comprennent le style « sombre » pour Clark Kent, Superman et les accessoires de l'ensemble.







Les récompenses de Superman déverrouillées de cette façon sont, dans l'ordre :

Le planeur Cape de Kal-El .

Cape de Kal-El Une bannière Superman.

L'écran de chargement Le dernier fils de Krypton .

Le dernier fils de Krypton La pioche Massue de la solitude .

Massue de la solitude La variante sombre pour Clark Kent, l'accessoire de dos Le Daily Planet (« Édition du soir »), l'accessoire de dos Cape de Superman et la pioche Massue de la solitude.

Quand vous jouez avec Clark Kent sombre, activez l'emote Identité secrète pour vous transformer en Superman sombre (vous pouvez aussi choisir dans votre casier de commencer en étant Superman sombre !).





Que vous soyez un journaliste poli et réservé ou l'homme d'acier, devenez le héros dont l'île a besoin.