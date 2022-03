Fortnite : la médaillée olympique Chloe Kim aura très bientôt sa skin et ses accessoires dans la Série Icônes

Les sportifs ont la côte dans Fortnite en ce moment. Après que Naomi Osaka ait rejoint la Série Icônes il y a quelques semaines, une autre athlète vient suivre ses pas. Il s'agit de Chloe Kim, médaillée d'or en half-pipe aux Jeux Olympiques de Pyeongchang en 2018 et plus récemment à Pékin en 2022.

L'apparence de la championne de snowboard étasunienne sera disponible dans la boutique le dimanche 27 mars à 1h00 et dès le 24 mars pour ceux qui auront la chance et le talent pour la gagner via la Coupe Chloe Kim. La skin est proposée avec 4 coloris alternatifs, aux côtés de l'accessoire de dos Ailes congelées, la Pioche Volute glaciale, le Planeur Nunbola, et l'emote Salto de la planche, à acheter séparément ou dans un bundle. Ce dernier comprend en exclusivité l'écran de chargement L'envol de Nunbola.

Reine du half-pipe, la snowboardeuse Chloe Kim est prête à dévaler les pistes à Logjam Lumberyard ! La double médaillée d'or glissera bientôt vers la série Icônes avec sa tenue et ses accessoires, disponibles le dimanche 27 mars 2022 à 1h00 (CET). Mais avant cela, rêvez plus grand lors de la Coupe Chloe Kim qui aura lieu le 24 mars ! Les joueurs avec les meilleurs résultats dans chaque région obtiendront la tenue Chloe Kim (et plus) avant son arrivée dans la boutique.

Les styles alternatifs de la tenue Chloe Kim s'envolent très haut Enfilez la combinaison de Chloe Kim ! La tenue est accompagnée de quatre styles alternatifs en plus de celui de base :



Victoires consécutives : une combinaison noire ornée d'un dragon doré. Inspirée par ses deux médailles d'or consécutives. Coquelicots roses : une combinaison rose et bleue et des cheveux teints en conséquence. Infusion givrée : style réactif ! Commencez chaque partie avec le style Coquelicots roses et devenez un peu plus givré à chaque élimination, afin de terminer en style Froid éternel (ci-dessous).

Style Froid éternel : une version congelée du style Coquelicots roses. Ensemble d'accessoires de Chloe Kim Préparez-vous aux pistes noires en toute sérénité ! La tenue Chloe Kim contient l'accessoire de dos Ailes congelées.



Vous trouverez ci-dessous les autres accessoires de l'ensemble Chloe Kim qui seront disponibles dans la boutique d'objets ! Pioche Volute glaciale : empoignez directement le froid. Planeur Nunbola : le gardien des pics enneigés. Emote Salto de la planche : montrez vos meilleures figures. La tenue Chloe Kim (et son accessoire de dos Ailes congelées), la pioche Volute glaciale, le planeur Nunbola et l'emote Salto de la planche seront disponibles individuellement ou dans le pack Chloe Kim. Ce pack contient également l'écran de chargement L'envol de Nunbola :

Il va survoler la prochaine manche. Affûtez-vous pour remporter la Coupe Chloe Kim Allez chercher l'or durant la Coupe Chloe Kim le jeudi 24 mars ! Dans ce tournoi en duo sans construction, battez-vous pour avoir une chance de déverrouiller la tenue Chloe Kim et l'accessoire de dos Ailes congelées avant leur sortie dans la boutique d'objets. De plus, tous les joueurs atteignant au moins huit points obtiendront l'écran de chargement L'envol de Nunbola !







Vous pouvez faire jusqu'à dix parties de Fortnite pendant la fenêtre de trois heures de votre région. Les horaires spécifiques à chaque région se trouvent dans l'onglet Compétition du jeu. Le décompte des scores se fera de la façon suivante :



Placement par partie Victoire royale : 25 Points

2e : 22 points

3e : 20 points

4e : 18 points

5e : 17 points

6e : 16 points

7e : 15 points

8e : 14 points

9e : 13 points

10e : 12 points

11e : 11 points

12e : 10 points

13e : 9 points

14e : 8 points

15e : 7 points

16e : 6 points

17e : 5 points

18e - 19e : 4 points

20e - 21e : 3 points

22e - 23e : 2 points

24e - 25e : 1 point

Éliminations 1 point Les joueurs doivent avoir activé l'A2F et vérifié leur compte Epic pour pouvoir participer, et le compte doit être de niveau 50 minimum (vous trouverez votre niveau de compte dans l'onglet Carrière de Fortnite). Pour en savoir plus sur les conditions d'éligibilité, consultez le règlement officiel de la Coupe Chloe Kim. Qu'il vente ou qu'il neige…



Ce n'est pas un hasard si l'accueil créatif est actuellement enneigé ! Venez skier avec d'autres joueurs dans l'accueil Penguin Peak des créateurs Bradymano et Ejdubs. Cet accueil sera en ligne jusqu'au 30 mars à 16h00 (CEST). Dans le même temps, la rangée choix d'Epic de l'onglet Découvrir proposera des îles sur le thème de la neige ! Réussissez un atterrissage parfait avec l'ensemble Chloe Kim dans Fortnite.

