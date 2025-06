Fortnite : une Super Saison 3 façon My Hero Academia avec des personnages cultes de DC Comics pour lutter contre une invasion démoniaque

Le week-end dernier, nous avons pu participer à l'évènement du Sabotage de l'Étoile de la Mort venant mettre un terme à la Saison MS1 Bataille galactique de Fortnite Battle Royale et aux plans de l'Empereur Palpatine sur Oninoshima. À la suite de l'explosion de la station, notre avatar se retrouvait notamment à terre et la séquence teasait que nous obtiendrions des pouvoirs. Ce phénomène n'était pas isolé comme le prouve la cinématique de lancement de la Saison 3 : Super du Chapitre 6, nous montrant ce qu'il s'est passé en parallèle du point de vue d'un groupe de passagers d'un Bus de combat. Parmi eux, le Maître Nageur, l'une des multiples déclinaisons de Jonesy existantes. Là où cela devient intéressant, c'est qu'il était présent à l'époque dans la vidéo d'introduction de la Saison 6 : Au cœur des ombres (C1S6), qui dévoilait alors des Compagnons prenant la forme de sacs à dos accompagnés d'un animal. Parmi eux se trouvait le caméléon Grozieu, justement présent sur l'épaule du personnage. Après le choc, lui et le Maître Nageur ont fusionné pour devenir Ziggy, l'une des skins inédites du nouveau Passe de combat. C'est le genre de détail bien cool en termes de lore qui pourrait passer inaperçu.

Dans le bus, nous retrouvons également Poiscaille (dont une version venait de se faire téléporter dans l'espace lors de l'évènement) ; Haylee Skye qui est devenue Storm Beast (« Save The Cheerleader, Save The World » comme dirait l'autre), dont la chanson associée Make The Crowd Roar est franchement sympa ; l'accro à la musique Synthwave ; la surfeuse Lightrider et notre préférée Morgan Myst (son planeur est incroyable !).

Tout ce petit monde s'est heureusement fait sauver par Superman, que nous avions vu observer la bulle de la Réalité 783 en guise de teasing et qui fera office de skin bonus à débloquer dès le 11 juillet... ou accessible dès maintenant en achetant le Pack de combat coûtant 1 800 V-Bucks (au lieu de 3 750 V-Bucks), qui débloque également 25 récompenses sans avoir à jouer. La pratique commerciale n'est pas totalement nouvelle, mais nous fait clairement lever les yeux au ciel et pas pour les bonnes raisons. Il arbore évidemment l'apparence de la nouvelle itération du DCU jouée par David Corenswet, dont le film sortira le même jour aux États-Unis. Ce n'est pas la première tenue pour ce super-héros iconique, mais la précédente sortie en 2021 était à débloquer via des quêtes au cours de la Saison 7 : Invasion du Chapitre 2 (C2S7) et ne peut à priori pas faire son retour, d'autant plus que cela viendrait encore irriter certains joueurs, qui réclameraient forcément un style alternatif « parce qu'ils l'ont eu OG »... C'est donc une excellente alternative qui est désormais proposée.

Ce groupe baptisé Supernovas, également constitué de Killswitch, étudie à l'académie du même nom qui a remplacé Magic Mosses. Clairement, l'inspiration de My Hero Academia est présente en plus de rappeler les Teen Titans. Et en guise de professeurs, nous retrouvons donc Superman, Hope, Jones, la Rose de nuit (qui souhaitait justement souhaite entraîner une nouvelle génération de guerriers) et le Robin de Tim Drake, qui est débloqué dès l'achat du Passe de combat. C'est un choix pour le moins intéressant, surtout qu'il dispose de sa tenue bien classe de Red Robin. Par contre, s'il a bien fait partie des Teen Titans dans les comics, la capture d'écran diffusée sur les réseaux le montrant avec Starfire est assez maladroite, puisque c'est avec Dick Grayson qu'elle a entretenu une relation... Vouloir vendre des skins, c'est bien beau, mais autant le faire en respectant les personnages.

Et en parlant de ça, une vidéo présentant un yearbook de l'Académie Supernova nous montre donc en plus des professeurs et élèves que nous connaissons déjà pas moins de cinq nouveaux personnages dont les skins devraient finir dans la boutique dans les semaines à venir, qui faisaient eux aussi partie d'un précédent sondage. Par contre, la Rose de Nuit est absente, ce qui est dommage, et les apparences de Jones et Hope ne sont pas celles qu'ils arborent actuellement... Par ailleurs, les styles de super niveaux seront disponibles dès ce mercredi 18 juin (suite à un report de la version 36.10) . Reste à voir qui sera cette fois exclu puisqu'il n'y a que cinq places pour sept prétendants.

Du côté de la carte d'Oninoshima, à notre plus grande surprise, tous les biomes liés à Star Wars sont restés, ce qui est plutôt chouette pour les fans. Rassurez-vous, les blasters ont heureusement disparu et les armes à feu ont fait leur retour, aux côtés de pouvoirs venant pimenter les parties. Vous noterez également que la ville assez traditionnelle de Seaport City avait déjà été transformée en Utopia dans la vidéo, avant que l'onde de choc provenant du portail ne vienne la frapper. C'est surprenant et ne reflétant pas vraiment ce que nous pouvions vivre en jeu quelques heures plus tôt. En revanche, il semblerait que la construction était en cours à la fin de l'évènement lors de notre chute libre. Le BTP restera toujours un mystère dans Fortnite...

La bande-annonce de lancement de la saison est de son côté très classique, présentant les différents héros avec en fond sonore Pump It des Black Eyed Peas, ce qui n'est pas très original il faut bien l'avouer. D'ailleurs, un faux raccord est à noter au début, les personnages dans le bus n'étant plus du même côté par rapport au sens de la marche. C'est du détail, mais venant d'un studio comme Epic Games, nous pourrions nous attendre à plus de cohérence.

Le plus intéressant dans cette dernière vidéo, outre les passages de gameplay, c'est évidemment Daigo sous sa nouvelle apparence démoniaque de Faiseur de masques, qui fait désormais office d'antagoniste. Oui, le même que nous avons aidé à sauver sa sœur Jade à la fin de la Saison 1 : Chasseurs de démons (C6S1) avec son duel contre le Shogun X. Au cours de la Saison 2 : Sans foi ni loi et suite à cet évènement, cette dernière s'inquiétait à cause de l'obsession de son frangin pour les Ténèbres présentes dans le Monde des âmes et elle avait bien raison. En effet, dans sa quête pour rejoindre cette dimension où les humains ne peuvent normalement pas se rendre, il s'était allié à Fletcher Kane afin d'obtenir de l'or en quantité pour restaurer le masque de pouvoir précédemment exposé dans sa boutique via la technique du kintsugi. De ce fait, nous avions dû affronter le Baron à Magic Mosses alors qu'il protégeait Daigo pendant que celui-ci utilisait ledit masque pour tenter à plusieurs reprises d'amoindrir le voile entre les mondes et ainsi traverser. Après plusieurs jours où nous pouvions voir en début de chaque partie un faisceau émanant du portail et créant comme une faille dans le ciel, ce que nous pouvons rétroactivement mettre sur le compte du choc avec la bulle de réalité, notre homme masqué a donc pu rejoindre le Monde des âmes.

Que s'est-il passé ensuite alors que l'univers de Star Wars s'invitait à la fête ? Eh bien, c'est une cinématique ayant fait office de récompense de quête qui nous avait alors révélé le sort de Daigo :

Le duo déjanté constitué par Vito Cornichone et Knack a voulu cambrioler la boutique des Mille visages, mais n'a sans doute pas réchappé à la rencontre avec l'occupant des lieux... Après avoir mis ce qui semble être une réplique du masque que Daigo portait initialement (puisque l'original s'est métamorphosé comme nous le voyons ensuite), Vito a alors assisté au tragique destin qu'il a subi dans le Monde des âmes, se faisant corrompre par le même masque géant marionnettiste qui contrôlait la Rose de nuit. L'identité du démon derrière tout ça pourrait être Asmodeus, mais nous n'avons pas mieux pour le moment.

Et c'est donc depuis son Domaine démoniaque bien lugubre ayant remplacé Masked Meadows que règne désormais notre antagoniste. Il n'est d'ailleurs pas seul, disposant d'une lieutenante baptisée Kor. Cela ne vous dit rien ? Elle faisait partie des skins de la Saison 8 : Incubation du Chapitre 2 (C2S8) et est une ancienne assassin de l'Institut Onirique (IO) ! Comme lui, son apparence est liée au kintsugi et leurs skins ont évidemment débarqué en boutique :

Pack Menace masquée (2 800 V-Bucks au lieu de 5 300 V-Bucks), disponible jusqu'au 16 juin à 01h59, incluant : Daigo faiseur de masques (1 200 V-Bucks) - Versions Fortnite et LEGO ;

(1 200 V-Bucks) - Versions Fortnite et LEGO ; Kor mercenaire (1 200 V-Bucks) - Versions Fortnite et LEGO ;

(1 200 V-Bucks) - Versions Fortnite et LEGO ; Pioche Épée des âmes (1 200 V-Bucks) ;

(1 200 V-Bucks) ; Pioche Kamas kintsugi (800 V-Bucks) ;

(800 V-Bucks) ; Revêtement Kintsugi des ombres (500 V-Bucks) ;

(500 V-Bucks) ; Accessoire de dos Voile des âmes (400 V-Bucks).

Vous pouvez retrouver les nombreux détails au sujet des nouveautés de cette Saison 3 : Super en page suivante, qui va durer deux mois jusqu'au 8 août 2025.

Si besoin, des V-Bucks sont en vente sur Amazon et à la Fnac.