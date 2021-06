Fortnite : les extraterrestres, Superman et Rick & Morty débarquent avec lle Chapitre 2 - Saison 7, Invasion !

C'est une grosse journée qui attend les joueurs de Fortnite ! Après un peu moins de 3 mois d'Instinct Primitif, la Saison 6 du Chapitre 2, il est temps d'accueillir en grande pompe la Saison 7. Elle s'appelle Invasion, et comme l'ont laissé penser les teasers de ces derniers jours, elle sera dédiée aux extraterrestres.

Les aliens et leur vaisseau sont apparus dans le ciel de la map du Battle Royale sans crier gare, et leurs intentions sont encore obscures. Mais alors qu'ils commencent à détruire des points clés de la carte, il apparaît désormais qu'une guerre se prépare... De nouveaux alliés vont cependant pouvoir aider nos héros et être débloqués dans le cadre du Battle Pass, dont Superman (en tenue classique ou en noir), Rick, modélisé dans le style du dessin animé, et son compagnon Morty, qui va lui notamment apparaître sous la forme d'une pioche.



Le Passe de Combat fera d'ailleurs revenir le système d'Étoiles de Combat, pour nous permettre de choisir dans quel ordre nous souhaitons débloquer les éléments qu'il propose, palier par palier.

De premiers trailers sont disponibles, et nous mettrons cet article à jour avec les informations du site officiel et le détail du patch 17.00 le moment venu.



