Rick et Morty : écoutez les nouvelles voix des héros dans le premier trailer de la saison 7

Accusé de violences domestiques au début de l'année, Justin Roiland, le créateur de Rick et Morty, avait quitté la production de la série animée. Alors que le procès a été abandonné faute de preuves suffisantes, Justin Roiland n'a pas prévenu de faire machine arrière, et Adult Swim n'a pas non plus envisagé de le réengager sur le projet, dans lequel son implication créative aurait a priori baissée ces derniers temps.



Toujours est-il qu'il était le doubleur de Rick, Morty et d'autres personnages secondaires du feuilleton, ce qui a obligé les producteurs a chercher de nouveaux comédiens pour donner leur voix au héros. La date de sortie de la saison 7 a récemment été calée au 15 octobre sur Adult Swim, et nous ne savions toujours pas à quoi nous attendre, jusqu'au trailer diffusé cette semaine pour nous donner un aperçu des prochains épisodes.

Verdict : les noms des doubleurs n'ont pas encore été communiqué, et l'illusion n'est pas parfaite, mais force est de constater que le ou les remplaçants ont des tessitures très proche de ce que faisait Justin Roiland. Arriverons-nous à nous habituer rapidement à ce changement de voix ? En tout cas, l'esprit de Rick et Morty est encore là, et les passages dans des univers parallèles pour des rencontres loufoques et des blagues bien grasses seront toujours de la partie, alors que nos héros vont partir à la recherche de Rick Prime pour que notre Rick Sanchez puisse accomplir sa vengeance...



En France, la saison 7 sera encore diffusée en US+24 à partir du 16 octobre sur Adult Swim France, notamment disponible via le Pass Warner de Prime Video.



