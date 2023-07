High On Life : surprise, le FPS humoristique avec Justin Roiland (Rick et Morty) lancé sur PS4 et PS5

Surtout connu pour avoir créé la série Rick et Morty et donné sa voix aux deux héros (avant de se faire virer d'Adult Swim après des accusations de violences domestiques, mais finalement blanchi), Justin Roiland a également participé activement la conception d'un jeu vidéo, High On Life.

Développé par Squanch Games (Accounting, Trover Saves the Universe), High On Life est à l'origine sorti l'année dernière sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S, mais voilà que le développeur annonce sans crier gare que son FPS humoristique est désormais disponible sur PlayStation 4 et PS5. Les développeurs partagent pour l'occasion une nouvelle bande-annonce, et une présentation du jeu :

À peine sorti du lycée, sans emploi ni ambition, vous n'avez vraiment rien pour vous jusqu'à ce qu'un cartel extraterrestre entendant se shooter à l'humanité envahisse la Terre. Accompagné de vos armes parlantes charismatiques, vous devrez répondre à l'appel de l'aventure et devenir le chasseur de primes intergalactique le plus meurtrier que le cosmos ait jamais connu. Explorez une variété de biomes et de lieux à travers le cosmos, affrontez l'infâme Garmantuous et ses sbires, récupérez des trésors, rencontrez des personnages uniques et bien plus encore dans la dernière aventure haute en couleur de Squanch Games !

Squanch Games précise au passage que le futur contenu additionnel, High On Knife, sera lancé en même temps sur toutes les plateformes, vers la fin de l'année 2023. High On Life est disponible uniquement sur le PlayStation Store pour PS4 et PS5, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.

