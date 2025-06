High On Life 2 : une suite au FPS décalé annoncée en vidéo

Squanch Games avait sorti en 2022 High on Life, un jeu de tir à la première personne conçu par Justin Roiland, cocréateur de la série Rick & Morty et écarté du projet suite à des accusations de violences conjugales. Son studio a profité du Xbox Games Showcase 2025 pour dévoiler une suite :

Voici une présentation de High on Life 2 :

Une conspiration intergalactique menace le destin de l'humanité ! Faites équipe avec une équipe d'aliens parlants et frayez-vous un chemin à travers des lieux exotiques en tirant, en poignardant et en skatant pour éliminer les méchants et sauver votre espèce préférée (les humains) !