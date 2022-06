High on Life : déjà une date de sortie précise pour le FPS amusant supervisé par le créateur de Rick & Morty

Déjà réunis sur la production de Trover Saves the Universe, Squanch Games et Justin Roiland (Rick et Morty, Solar Oposites) vont de nouveau collaborer sur High On Life. Ce nouveau projet délirant prendra la forme d'un FPS spatial avec des armes parlantes, nous invitant à contrecarrer les plans d'un cartel extraterrestre désireux de transformer l'humanité en drogue.

Le titre loufoque avait été révélé lors du Xbox & Bethesda Games Showcase et revient déjà avec une courte vidéo animée baptisée Guy in a Hole, l'extrait d'une émission apparaissant dans l'univers du jeu. Et surtout, Squanch Games officialise dès maintenant la date de sortie précise de High on Life : il sera disponible le 25 octobre 2022 sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S.

Fraîchement sorti du lycée, sans emploi et sans ambition, rien ne t’intéresse jusqu’à ce qu’un cartel d’extraterrestres cherchant à se défouler sur l’humanité envahisse la Terre. À présent, avec une équipe d’armes à feu parlantes et charismatiques, tu dois répondre à l’appel du héros qui est en toi et devenir le chasseur de primes intergalactique le plus mortel que le cosmos ait jamais vu. Explore diverses planètes et lieux à travers le cosmos, affronte l’infâme Garmantuous et sa bande de brutes, collecte des butins, rencontre des personnages uniques, et bien plus encore, dans la dernière aventure comique de Justin Roiland !

Sauve et rejoins les forces d’une armée d’armes à feu dotées de bouches pour revêtir la combinaison du chasseur de primes le plus mortel de la galaxie.

Découvre des mondes dynamiques et changeants, allant d’une jungle paradisiaque à une ville construite à l’intérieur d’un astéroïde, le cœur du cosmos.

Tire parti des compétences distinctes de chaque arme pour éliminer une variété d’ennemis extraterrestres diaboliques et retrouver Garmantuous.

Relève des défis de chasseur, rencontre des personnages loufoques, amusants et hilarants, collecte un arsenal de technologies extraterrestres, et bien plus encore !

Pour mémoire, High on Life sera inclus dans le Xbox Game Pass dès son lancement : vous pouvez vous abonner au service en version Ultimate pour 12,99 € par mois afin profiter de l'intégralité des services proposés par Microsoft.