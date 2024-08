High on Life : l'édition physique Game of the Year de retour, mais sur une seule console

Justin Roiland, co-créateur de la série Rick et Morty, avait fondé le studio Squanch Games pour développer Trover Saves the Universe et High on Life, un jeu de tir à la première personne bourré d'humour. Peu après le lancement de ce titre, Justin Roiland a été condamné pour violence conjugale et séquestration et a démissionné de Squanch Games.

De son côté, High on Life a continué sa vie et a eu droit à un DLC, High on Knife, mais également à des éditions physiques. Les fans ont pu craquer pour une version Game of the Year et une édition collector sur PS5 et Xbox Series X|S, produites et distribuées par Limited Run Games. Des éditions limitées et désormais en rupture de stock, mais si jamais vous étiez passé à côté, bonne nouvelle, Maximum Entertainment annonce le retour de High on Life: Game of the Year sur PlayStation 5 uniquement.

Cette édition physique regroupe le jeu de base et son DLC, la date de sortie de High on Life: GOTY est fixée au 27 septembre 2024 sur PS5. Les précommandes sont déjà lancées à 49,99 € sur Amazon.