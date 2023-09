High on Life : une date de sortie et plus d'informations sur High on Knife, son DLC fou et horrifique

Disponible sur PS4 et PS5 depuis cet été, High on Life fut l'un des succès surprises de l'année dernière sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S, bien aidé par son arrivée dans le Game Pass en day one. Squanch Games a logiquement décidé de capitaliser sur sa popularité en annonçant une extension, High on Knife, que nous découvrons pleinement aujourd'hui.

Le DLC a ainsi été daté au 3 octobre sur toutes les plateformes, par le biais d'une séquence animée en stop motion signée Taylor Wells. Et si la vidéo ne dévoile pas de gameplay, des images et informations nous permettent de mieux saisir le contenu de cette aventure additionnelle payante. Il fera honneur à Knifey en nous faisant poignarder des adversaires inédits dans un décor de science-fiction original, et nous permettra aussi de manier 2 nouvelles armes parlantes décalées, Harper et B.A.L.L., qui nous aideront bien à pourchasser le méchant Mux. Et a priori, il offrira une expérience davantage tournée vers l'horreur et la tension.

« High On Knife » donne à Knifey sa chance de briller (et de poignarder) sur un nouvel environnement planétaire entièrement réalisé chargé de nouveaux personnages, de dangers et de surprises effrayantes. Squanch a publié une toute nouvelle bande-annonce en stop-motion qui met en évidence les vibrations effrayantes du DLC et présente les nouvelles cartes à collectionner brutes que vous pouvez collectionner, créées par le légendaire Joe Simko, l’illustrateur connu pour son travail avec [INSERER LICENCE CONNUE]. « High On Knife » introduit également une paire de nouveaux personnages armes parlantes. Harper, doublée par Sarah Sherman (Saturday Night Live), est une ex-militaire qui tente de se réconcilier avec son passé traumatisant. Et puis il y a B.A.L.L., qui est un pistolet inspiré du flipper utilisé par un groupe coordonné de petits gars qui font de leur mieux. Les joueurs doivent explorer un nouveau décor de science-fiction effrayant tout en étant pourchassés par Mux, un nouveau boss mystérieux incarné par l’incomparable Gabourey Sidibe (American Horror Story, Precious).





