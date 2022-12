High On Life : le FPS humoristique réalise un démarrage record dans le Game Pass, des millions de joueurs au rendez-vous

Fondé en 2016 par Tanya Watson et Justin Roiland, co-créateur et doubleur forcément un peu fou de la série Rick & Morty, Squanch Games avait connu un succès très limité avec son premier titre Accounting, et davantage de réussite avec Trover Saves the Universe. Il visait encore plus haut ce mois-ci en sortant High On Life, un FPS décalé dans un univers de science-fiction avec des armes parlantes, de sortie sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S, et surtout déjà disponible dans le Game Pass.

Personne ne l'avait vraiment vu venir, mais High on Life a attiré beaucoup de joueurs grâce au service et à même battu des records. Il est en effet devenu le jeu le plus joué via le Game Pass en 2022 sur la période de ses 5 premiers jours, mais a aussi réalisé le meilleur démarrage pour un jeu solo ou pour un jeu d'un éditeur tiers, toutes périodes confondues, à priori en comptant aussi les grosses productions ne sortant pas en day one. Oui, même A Plague Tale: Requiem, Deathloop et beaucoup d'autres n'ont pas fait mieux, une performance impressionnante pour un titre de cet acabit. Les chiffres précis ne sont pas donnés, mais d'après le constructeur, la communauté se compterait dès à présent en millions de joueurs.

Nous sommes aujourd’hui heureux de vous annoncer que High On Life, le FPS humoristique mettant en scène des armes charismatiques et douées de parole imaginé par Squanch Games, le studio de Justin Roiland, co-créateur de Rick et Morty, a connu le meilleur lancement d’un jeu dans le Xbox Game Pass en 2022. Il s’agit également du meilleur lancement de l’histoire du service pour un jeu publié par un éditeur tiers et pour un titre exclusivement solo. Ces statistiques sont déterminées en fonction du nombre d’heures jouées dans les cinq jours suivant la sortie du titre. Mike Fridley, Studio Director et COO de Squanch Games, nous donne son ressenti : « Il s’agissait de notre premier lancement de jeu dans le Game Pass et nous avons été plus que surpris par la réaction des joueuses et des joueurs, qui ont fait de notre titre le jeu le plus populaire du moment dans le Game Pass. Nous avons créé Squanch Games pour développer les jeux auxquels nous avions envie de jouer et le Game Pass nous a aidés à atteindre le public qui souhaite également découvrir ces titres. » Matt Percy, General Manager of Content Planning chez Xbox, ajoute : « High On Life est un jeu incroyablement unique, qui nous enthousiasme depuis longtemps. C’est fantastique de voir autant de membres du Game Pass se lancer dans l’histoire créée par Squanch Games dès sa sortie. » High On Life conte l’histoire d’un·e adolescent·e ordinaire qui se retrouve au cœur d’un conflit galactique après avoir découvert qu’un cartel d’extraterrestres utilise les humains comme drogue. Bien sûr, son seul recours sera de devenir chasseur ou chasseuse de primes pour démanteler ce cartel. Avec ses mécaniques de FPS classiques, ses éléments issus du RPG et son humour extravagant, High On Life est déjà un succès auprès des fans du monde entier. Lors d’un échange pour le podcast de Larry Hryb, le Major Nelson de Xbox, Justin Roiland a insisté sur toutes les trouvailles que vous pourrez faire dans le jeu et a encouragé les joueuses et les joueurs à « sortir des sentiers battus » pour découvrir tous ses secrets et ses détails. En s’inspirant des affinités de Justin Roiland en matière de jeu vidéo, comme Fallout 3, l’équipe a tout fait pour ajouter des lignes de dialogue, des animations et des détails qui reflètent les décisions que vous prendrez. Pour en savoir plus, vous pouvez découvrir l’intégralité de l’échange en suivant ce lien (en anglais). Nous tenons à remercier l’ensemble de la communauté Xbox ainsi que celles et ceux nous ayant rejoints dans ce périple pour sauver ce monde un peu fou du cartel d’extraterrestres. Si vous ne faites pas encore partie des millions de joueuses et de joueurs ayant commencé à explorer le monde de High On Life, vous pouvez vous lancer dès maintenant dans l’aventure sur Xbox One, Xbox Series X|S et Windows, ou grâce à votre abonnement Xbox Game Pass.

Face à ce succès, Justin Roiland a confirmé qu'il allait continuer à travailler avec Xbox pour proposer les futurs titres de Squanch Games sur le Game Pass.



« Nous sommes un studio indépendant. Nous sommes petits. Et nous voulons un trésor de guerre pour faire un tas de jeux fous plus amusants. Et c’était à considérer pour nous. C’est comme, "OK, nous voulons vraiment que ce jeu soit diffusé. Nous voulons qu’il le fasse. Nous voulons que les ventes se portent bien." Et je pense que, oui, je veux dire, d’après ce que j’ai recueilli en fouillant et en demandant à différentes personnes, le Game Pass a été une énorme valeur ajoutée à cet égard. »

Un joli conte de Noël pour Squanch Games, qui va assurément pouvoir continuer à produire des productions originales dans les années à venir. Vous pouvez vous abonner au Xbox Game Pass Ultimate pour 12,99 € par mois.

