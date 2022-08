GC2022 : High on Life, les armes parlantes font le show dans une vidéo de gameplay du prochain jeu de Justin Roiland (Rick et Morty)

Squanch Games s'est enlevé une épine du pied en confirmant la semaine dernière que la date de sortie de High on Life était reportée au 13 décembre 2022. Il a ainsi pu se montrer sans pression à la gamescom Opening Night Live, avec une nouvelle bande-annonce permettant d'apprécier davantage son univers et son gameplay.

Justin Roiland, créateur et doubleur de Rick et Morty et superviseur sur le projet, laisse ainsi entendre sa célèbre voix dans le cadre d'un premier extrait de gameplay loufoque, montrant un combat contre un boss dénommé 9-Torg. Les armes parlantes y tiennent le beau rôle, avec ici un pistolet et un couteau qui ne cessent de balancer des vannes alors que le joueur s'efforce d'éviter ou renvoyer les coups de son adversaire.

High on Life n'est pour le moment pas encore annoncé en édition physique, mais il sortira sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S au format numérique, et directement dans le Game Pass pour les concernés : vous pouvez vous abonner au service Ultimate pour 12,99 € par mois.

