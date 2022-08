High On Life : la date de sortie reportée pour l'exclusivité Xbox en collaboration avec le créateur de Rick et Morty

Squanch Games, créateur de Trover Saves the Universe, collabore encore avec Justin Roiland de Rick et Morty sur un nouveau jeu vidéo, présenté au Xbox & Bethesda Games Showcase en juin dernier. High On Life nous fera suivre un jeune adulte sortant du lycée, qui doit faire équipe avec des armes parlantes pour éliminer des extraterrestres voulant se servir des Terriens comme drogue. Tout un programme.

Quelques jours après la révélation, nous avons été surpris que la date de sortie soit fixée au 25 octobre 2022, mais les développeurs auraient pu avoir un calendrier déjà bien huilé. Ce ne sera finalement pas le cas, car comme beaucoup d'autres productions, High on Life va être reporté pour permettre à l'équipe de finaliser correctement le développement. Il est désormais prévu pour le 13 décembre 2022, toujours en exclusivité sur Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

Alors que nous nous efforçons de peaufiner la meilleure expérience de jeu possible pour HIGH ON LIFE, la date de sortie du jeu sera déplacée au 13 décembre 2022. L'équipe de Squanch Games est ravie que vous jouiez et nous vous remercions pour votre patience et votre soutien continus !

High on Life sera ajouté au Xbox Game Pass dès son lancement et pourra même être joué via Xbox Cloud Gaming pour les abonnés Ultimate à 12,99 € par mois. Si vous voulez en voir plus de lui, sachez qu'il sera montré lors de la gamescom Opening Night Live la semaine prochaine.