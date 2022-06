High On Life : un FPS humoristique avec des armes parlantes annoncé en exclusivité Xbox par Squanch Games et le créateur de Rick et Morty

Squanch Games avait déjà collaboré avec Justin Roiland (Rick et Morty, Solar Oposites) sur Trover Saves the Universe. Visiblement, les deux partis se sont bien entendu, car ils ont décidé de s'associer de nouveau sur High on Life, présenté lors du Xbox & Bethesda Games Showcase.

Le premier trailer délirant annonce une aventure à la première personne avec des armes parlantes, des planètes extraterrestres et forcément beaucoup d'humour.

Vous venez de sortir du lycée, vous n’avez pas de travail et encore moins d’ambition, bref, vous n’avez rien pour vous, jusqu’à ce qu’un cartel extraterrestre désireux d’utiliser l’humanité comme une drogue envahisse la Terre. Vous allez devoir faire équipe avec des armes parlantes charismatiques pour devenir le chasseur de primes intergalactique le plus mortel que le cosmos n’ait jamais connu. Voyagez pour découvrir une grande variété de biomes tout autour du cosmos, affrontez le terrible Garmantuous et son gang de voyous, amassez du butin, rencontrez des personnages uniques et plus encore dans la dernière aventure comique en date de Justin Roiland !

Le titre est prévu en exclusivité console sur Xbox Series X|S et Xbox One, et sortira aussi sur PC, en octobre 2022. Il sera inclus dans le Game Pass et sera jouable via Xbox Cloud Gaming dès sa sortie.