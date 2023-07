Rick and Morty The Anime, premier aperçu de la série animée japonaise avec son opening coloré et effréné

Évincé de la production de sa série Rick and Morty après une condamnation pour séquestration et violences conjugales, Justin Roiland ne participera ni à la création ni au doublage des prochaines saisons. Le producteur exécutif et ses équipes ont repris la barre, et ont d'ailleurs confié à la San Diego Comic-Con cette semaine qu'ils finalisaient actuellement la recherche de nouveaux doubleurs pour Rick, Morty et les autres personnages doublés par Roiland, et surtout que la saison 7 était « dans la boîte » et sortira « bientôt ».



En attendant la date de sortie du prochain épisode, c'est un projet parallèle qui s'est montré davantage lors du salon. Vous vous souvenez de Rick and Morty The Anime, la série en 10 épisodes de Takashi Sano produite par Telecom Animation Film ? Elle est plus que jamais d'actualité et son opening forcément complètement fou a été dévoilé, nous offrant un premier aperçu en mouvement du produit.

Mise en scène nerveuse, lignes franches, couleurs éclatantes et musique nippone entraînante (Love is Entropy composé par Otonez) : si le reste de la mini-série est à la hauteur du générique d'ouverture, nous allons en prendre plein la vue et les oreilles. Plusieurs personnages et passages de la série principale sont d'ailleurs référencés dans la séquence, qui semble indiquer qu'une mystérieuse demoiselle blonde sera au centre de l'intrigue.

Takashi Sano a aussi pris la parole dans la même vidéo pour rassurer les fans, en expliquant qu'il était lui-même un mordu de Rick and Morty et qu'il espérait insuffler un vent de folie japonais dans les voyages interdimensionnels de nos héros, en apportant en plus une conclusion qui nous mettra « dans un état d'esprit particulier ». Respect et originalité, voilà qui devrait être intéressant. Rick and Morty The Anime n'a toujours pas de période de sortie officielle.

