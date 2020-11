INSOLITE sur la PS5 : même Rick and Morty font la publicité de la console next-gen

Qui dit lancement d'une nouvelle console dit multiplication des initiatives commerciales pour faire la promotion du produit. Sony Interactive Entertainment le sait bien, et pour la PS5, nous avons déjà eu droit à un partenariat avec Travis Scott, un métro londonien redécoré, ou une série de stories décalée par Mister V.

Cette semaine, la PlayStation 5 a encore fait parler d'elle d'une manière inattendue avec une publicité en collaboration avec Rick and Morty. Adult Swim a diffusé un spot de 30 secondes sur YouTube, dans lequel le plus jeune vante les mérites de la plateforme next-gen, de sa rapidité d'exécution aux fonctionnalités de la DualSense. Mais quand Morty commence à se plaindre de la platitude de la promotion, Rick le coupe pour y mettre fin et mieux compter ses billets. Après la pub pour Death Stranding, PlayStation et Adult Swim semblent décidément bien s'entendre.



Bon, c'est bien beau de faire la promotion de la console, mais il faudrait peut-être que les stocks suivent pour que les acheteurs puissent sauter le pas. La PS5 n'est actuellement pas disponible à la commande, au contraire de ses jeux et accessoires.

