INSOLITE sur God of War Ragnarök : Rick et Morty font la publicité du jeu PlayStation pour la sortie de la saison 6

La série Rick et Morty a repris hier sur Adult Swim, et le premier épisode de la saison 6 sera d'ailleurs diffusé dès aujourd'hui sur Adult Swim France. Et pour l'occasion, le feuilleton barré a encore une fois prévu une promotion croisée avec PlayStation, articulée autour d'un blockbuster à venir.

Après la publicité en lien avec Death Stranding et celle pour vanter les mérites de la PS5, Sony Interactive Entertainment a collaboré avec les équipes de la série pour un spot porté sur God of War Ragnarök. Nous y retrouvons un Rick au crâne rasé et au visage tâché de rouge qui va demander à un Morty faiblard de l'aider à combattre dans les 9 Royaumes, rappelant le duo formé par Kratos et Atreus. Ils vont trouver là-bas la célèbre Hache Léviathan, et « d'autres améliorations secrètes non annoncées ».



Une petite initiative sympathique, qui a donc pour but de nous rappeler que la saison 6 de Rick et Morty a commencé, et que God of War Ragnarök sortira le 9 novembre sur PS4 et PS5. Vous pouvez précommander votre exemplaire à partir de 69,99 € à la Fnac.